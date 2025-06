La ’Compagnia delle catenelle’ di Barchi ora veste di uncinetto persino gli alberi

Sono serviti 66 chilometri di filo, tra lana e cotone, per realizzare l’ultima impresa della ‘Compagnia delle Catenelle’, l’associazione di Barchi che dal 2019 ha dato vita a una serie di opere tutte rigorosamente all’uncinetto. Stavolta l’impegno dell’originalissimo gruppo di donne (l’uomo coinvolto è uno solo, Franco Evangelisti, che l’uncinetto non lo prende neppure in mano, ma è prezioso nel coadiuvare le signore durante gli allestimenti) si è concentrato nel realizzare la decorazione di sei grandi alberi che circoscrivono uno degli spazi più suggestivi del centro storico: la Rotonda dell’infinito, a ridosso della parte nord delle mura urbiche, dalla quale si dischiude un panorama di rara suggestione. E, bellezza nella bellezza, la ‘Compagnia delle Catenelle’ ha dato vita a circa 900 pezzi, tra fiori e farfalle, con cui sono stati circondati i tronchi delle piante.

A guidare il gruppo, come sempre, Domizia Frigerio, coadiuvata da Cinzia Maria Gargamelli, Bianca Maria Bonifazi, Silvana Secondini, Nada Gasperini, Monica Finocchi, Caterina Canestrari, Katia Politi, Elisabetta Canestrari, Mariella Magini, Maria Carla Frigerio, Gabriella Severini, Claudia Santi Laurini, Maddalena Evangelisti, Patrizia Passetti, Sonia Giovanelli, Norma Giovagnoli, Loredana Carboni, Lorena Biagetti, Carla Temprendola e Annunziata Capodagli. "Abbiamo ‘sferruzzato’ per cinque mesi di fila, ma ora siamo orgogliose del risultato", sottolinea Domizia, e va detto che il colpo d’occhio, in attesa della prossima creazione, è notevole.

Sandro Franceschetti