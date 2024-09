La Corrifano dona 300 euro al Salesi in memoria del piccolo Federico

Sono 300 come i corridori che vi hanno partecipato, gli euro raccolti per beneficenza in occasione della 28ª Corrifano. Il Csi che organizza quella manifestazione podistica, li ha destinati alla Fondazione Ospedale Salesi, come "donazione in favore delle coterapie in oncoematologia pediatrica". Così avevano infatti chiesto mamma Giada e papà Danilo, in memoria del loro piccolo Federico Leglib Eugeni, volato in cielo pochi giorni fa, vinto da una malattia che lo ha accompagnato per tutti i suoi appena 4 anni di vita. "La potenza con cui sei entrato con uno sguardo o un sorriso nel cuore di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarti non può essere raccontata. Sei stato e sarai la nostra luce nel buio, la nostra forza, il nostro miracolo. Sarà difficile anche solo respirare senza di te ma so che mi starai accanto e non mi lascerai mai…ti amo". Così mamma Giada ha dato l’annuncio sui social il 17 settembre scorso, invitando a dare l’ultimo saluto al piccolo Fede nella chiesa di San Sebastiano, tutta addobbata di palloncini verdi. "Portate qualcosa di verde, perché era il suo colore preferito" hanno sottolineato i genitori nell’invito. A distanza di 5 giorni, ancora a Bellocchi non si parla d’altro, della compostezza di questi due giovani genitori, che ora sono diventati un esempio per tanti. "Credo di non aver mai pianto tanto in vita mia - dice un catechista -. La cosa bella e straziante, è stata la compostezza e il sorriso di questi due ragazzi pieni di fede, che consolavano noi. Con un disegno di Federico hanno fatto una locandina per invitare tutta la comunità al funerale e la chiesa era tutta addobbata di verde".