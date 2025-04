La ’CorriLucrezia’ il 25 aprile

Sarà venerdì 25 aprile e non dopodomani la giornata in cui si svolgerà la 39esima edizione della gara podistica ‘CorriLucrezia’. Per un errore, nel pezzo uscito ieri su queste pagine, si parlava unicamente di venerdì, ma il venerdì giusto è quello della prossima settimana, cioè il 25 aprile, in cui da sempre si tiene l’importante kermesse podistica di Lucrezia.

Una manifestazione che il presidente del sodalizio sportivo Bruno Toccacieli e il suo staff hanno fatto crescere negli anni, aggiungendo alla prova regina sui 10 chilometri anche gare per i giovanissimi tra i 200 e i 2mila metri. Uno sguardo anche all’inclusione con la partecipazione del gruppo di atleti in carrozzina dei Road Runners e ai loro spingitori. La kermesse è valida per il GrandPrix Marche 2025.

