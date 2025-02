La Corte riapre al pubblico: iniziative a raffica

"La Corte Malatestiana si prepara a diventare una delle location estive più suggestive e spettacolari di Fano". L’annuncio è del presidente della Fondazione Teatro della Fortuna, Stefano Mirisola, ed ha suscitato grande entusiasmo tra i cittadini e gli appassionati di eventi culturali all’aperto.

Questa estate infatti la Corte Malatestiana riaprirà le sue porte al pubblico, dopo quasi 10 anni di chiusura, con una nuova gestione. Mirisola ha infatti annunciato l’allestimento di un palco e di una platea che accoglierà circa 600 spettatori, per prolungare anche d’estate il già ricco cartellone di eventi messo in campo dalla Fondazione e che spaziano dalla prosa, alla lirica, passando per i concerti e il balletto. "Per Fano è un’opportunità straordinaria – ha dichiarato Mirisola – La Corte Malatestiana è uno spazio unico, che saprà offrire una nuova dimensione agli spettacoli estivi".

Non solo la Corte Malatestiana, però, è al centro dei progetti del presidente. Il Teatro di Fano ha recentemente ricevuto un’importante risorsa dal Comune: l’acquisto di un praticabile che sarà utilizzato non solo per far ballare i fruitori dei veglioni, ma per segnare un ulteriore passo avanti verso un utilizzo più dinamico del teatro e delle sue risorse, che mirano a coinvolgere sempre più la comunità e a supportare le attività artistiche sul territorio. Mirisola ha infatti confermato un’importante novità per i giovani: il ritorno delle scuole di danza sul palcoscenico della Fortuna, un appuntamento che mancava da anni. "Sarà un’occasione per far brillare i talenti locali – ha spiegato – Anche il musical made in Fano tornerà in città con un evento della compagnia Neverland che ha già riscosso grande successo in altri teatri italiani".

Un evento che sta suscitando attenzioni particolari è poi il Veglione di Carnevale. Nonostante alcune polemiche iniziali sulla gestione dell’evento, Mirisola ha sottolineato l’aspetto positivo dell’iniziativa, evidenziando che il Teatro incasserà 12mila euro dall’affitto per guadagnarne circa 1.500 al netto delle spese, una somma che verrà reinvestita nelle attività culturali del teatro per la città. "La qualità dell’offerta è fondamentale, ma è importante anche riuscire a sostenere economicamente la cultura attraverso iniziative come questa".