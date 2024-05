La Croce Rossa di Marotta premia i suoi migliori volontari

Medaglie di benemerenza ‘Il tempo della gentilezza’ a un gruppo di volontari e dipendenti della Croce Rossa di Marotta-Mondolfo che si sono distinti per lo spirito di sacrificio e abnegazione durante il periodo del Covid. La cerimonia di consegna si terrà sabato alle 10,30 nella sede di viale Europa. "Si tratta di un riconoscimento conferito dalla Croce Rossa nazionale – evidenzia il presidente del comitato Cri marottese, Luciano Seri -. Il coraggio, la dedizione e la straordinaria umanità dimostrati dai nostri volontari e dipendenti meritano di essere rimarcati. L’appuntamento di sabato sarà un’occasione per onorare coloro che hanno lavorato instancabilmente per affrontare quelle sfide, dimostrando un eccezionale spirito di solidarietà. Nell’occasione – aggiunge – consegneremo la medaglia anche ai sindaci dei comuni di Mondolfo e San Costanzo per la collaborazione e la piena adesione ai principi della nostra associazione, e anche ad alcuni imprenditori e privati cittadini per l’aiuto e la vicinanza". Seri conclude: "La pandemia non ha fermato il nostro impegno verso le persone più vulnerabili, cogliendo i bisogni del territorio e dando risposte concrete. Con il servizio di spesa e consegna a casa, il pronto farmaco a domicilio, il reperimento dei dispositivi di protezione in quel momento difficilissimi da trovare, il costante supporto psicologico a chiunque ne avesse bisogno, le donne e gli uomini della Croce Rossa sono stati un punto di riferimento imprescindibile per gli abitanti dei nostri comuni".

s.fr.