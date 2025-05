La destra in Europa. Tatarella conversa con Baldelli

Domani sera dalle ore 21,15, a Palazzo Martinozzi, sala Pedinotti, in via Arco d’Augusto 33, si svolgerà un confronto "aperto e appassionante su un tema che riguarda da vicino il nostro presente e il nostro futuro: l’influenza dell’Unione Europea sulla cultura istituzionale, sull’identità nazionale, sui partiti politici, con uno sguardo speciale al percorso della destra italiana in Europa". A organizzare l’incontro è stato il deputato Antonio Baldelli, che avrà come ospite il vicepresidente della Fondazione Tatarella e autore del libro ‘La destra italiana in Europa, dall’Europarlamento ai conservatori’ Fabrizio Tatarella. "Si tratterà – evidenzia l’onorevole Baldelli – di un’occasione per riflettere sul ruolo delle istituzioni europee e sulla trasformazione del dibattito politico nazionale alla luce dei cambiamenti degli ultimi decenni. Un importante momento di utile confronto" s.fr.