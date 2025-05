La dipendenza dal gioco d’azzardo

SAN LORENZO "Dipendenza dal gioco d’azzardo: i rischi clinici e sociali’. E’ il tema che verrà affrontato stasera dalle 21 in un incontro alla biblioteca ‘Cardini’ di San Lorenzo in Campo. "Il gioco d’azzardo è una delle nuove forme di arricchimento delle criminalità organizzate, oltre a rappresentare un forte rischio clinico e sociale" evidenziano gli organizzatori del Gruppo Fuoritempo in collaborazione con l’amministrazione, l’Auser, Biblioteche CoMeta e Anpi. "Ne discuteremo con Carolina Lazzari e Flavia Moscatelli del progetto ‘Login’ (luoghi d’orientamento al gioco di azzardo e internet). Si avrà anche l’occasione di trattare del quadro politico e sociale all’interno del quale, in questi anni, il fenomeno si è espanso rendendo molte persone dipendenti dal gioco e mettendo in difficoltà tante famiglie".