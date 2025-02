"La Fano-Urbino morì 38 anni fa. Ed è meglio così"

Lo scorso 31 gennaio si è celebrato il 38° anniversario della scomparsa della Fano Urbino: in quel giorno del lontano 1987 il treno ha compiuto il suo ultimo viaggio. Il comitato Ciclovia del Metauro, che si batte per la pista ciclabile, coglie l’occasione per sottolineare ironicamente "il pentimento della Regione Marche che nei primi 750 metri del tracciato ferroviario ha progettato la ciclovia turistica a 1,5 metri dai binari, anche se ha sempre detto che non era possibile. Speriamo, inoltre, in un atto di clemenza di chi, volendo ripristinare la linea, condanna a morte migliaia di alberi cresciuti lungo binari". Il Comitato, inoltre, rivolge una supplica ai 5Stelle e all’assessore regionale alle Infrastrutture perchè rendano pubblico lo studio di fattibilità sul ripristino della ferrovia "che tengono nascosto da anni". Nonostante l’ironia del Comitato c’è ancora chi ci crede nel ripristino della Fano-Urbino. Fast Marche (Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti) oltre alla possibile riapertura della stazione ferroviaria di Ancona Marittima si augura "si torni a parlare della riattivazione della Fano-Urbino, chiusa a causa della miopia della classe politica dell’epoca".