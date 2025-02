La fascia da sindaco al bimbo del film Cartapesta. Show finale con i 44 Gatti e le Winx

Il Giovedì Grasso del Carnevale di Fano 2025 si apre oggi con una celebrazione speciale dedicata ai più piccoli. Alle 16 in piazza XX Settembre Edoardo Davide Pignataro verrà nominato Sindaco del Carnevale, incarnando lo spirito di questa edizione che vuole riportare i bambini al centro della festa. Protagonista del film ‘Cartapesta’ di Andrea Lodovichetti – attualmente nelle sale cittadine – Edoardo affiancherà il Vulón (insieme in foto), la maschera iconica del Carnevale fanese interpretata da Simone Diotallevi, che diventerà suo vice.

L’evento sarà anticipato alle 15.30 dall’alzabandiera del Carnevale in Comune, accompagnato dalle inconfondibili note strampalate della Musica Arabita. Subito dopo, prenderà il via un pomeriggio di spettacoli e animazione con la direzione artistica di Marcello Franca. Tra gli show in programma: Cromosauro di Terzostudio/MascheraViva, Sogni di sapone di Luca Cutrupi, Alice nel paese delle meraviglie del Teatro dei cinque quattrini, Lion and dragon dance dell’ASD Italy Lion And Dragon Dance Kung Fu Sport Association e il Teatro dei piedi di Veronica Gonzales.

La giornata si concluderà con un appuntamento imperdibile per gli aficionados, che appartiene ormai alla tradizione marinaresca fanese. Alle 20.30, al ristorante La Taverna dei Pescatori, si terrà la cena in maschera ‘Walk of Fame’, un’occasione per immergersi nell’atmosfera carnevalesca tra buon cibo e divertimento.

L’ultimo venerdì di Carnevale sarà una giornata altrettanto ricca di eventi. Alle 19.30, il Pesce Azzurro ospiterà la Cena di Carnevale con un menù a prezzo speciale, mentre alle 20.30 il Bombón Art Caffè si trasformerà in un’esplosione di ritmo con la serata latina in maschera, animata da Matteo Grottaroli. In contemporanea, alle 21 al Teatro della Fortuna, andrà in scena ‘La Sirenetta – La voce dell’oceano’ (con anteprima bimbi alle 17), il nuovo musical della compagnia Neverland. Dopo anni di esilio, la compagnia fanese torna a esibirsi in città con un allestimento spettacolare delle sorelle Paterniani e la magia della Sand Art di Mauro Masi, il tutto accompagnato da musiche e liriche originali. Un weekend tutto pensato per i più piccoli.

Domenica, infatti, arrivano in città due dei brand di animazione Rainbow più amati. Alle 11.30, l’appuntamento è in piazza XX Settembre con lo spettacolo "44 Gatti Miao Dance Lesson", una coinvolgente esibizione con cui i simpatici felini faranno ballare grandi e piccini con le loro canzoni e con le loro coreografie (ingresso gratuito). Alle 18.30 al Pincio sarà il momento del "Winx 20th Celebration Show": lo spettacolo è incluso nel biglietto della sfilata. La grande attesa è però anche per sabato, quando il Carnevale di Fano vivrà una notte da cinema con “Il Carnevale delle Stelle”, il Gran Galà al Teatro.

ti.pe.