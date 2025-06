La festa dei Popoli al decollo. Eventi, ospiti, testimonianze

"Colori diversi per un’unica tenda". È questo il messaggio forte e poetico che accompagnerà la Festa dei Popoli 2025, in programma sabato 14 giugno alla tensostruttura del Lido di Fano. Una giornata di condivisione, dialogo e celebrazione delle diversità culturali, promossa dalla Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, dall’Ufficio Pastorale Migrantes e dalla Caritas diocesana, con il patrocinio del Comune e il contributo del Consiglio Regionale delle Marche. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà al Centro pastorale di via Roma 118. Sotto il titolo "Mediterraneo: sulle rotte della libertà e della fraternità", questa quinte edizione proporrà un ricco programma pensato per valorizzare le culture e le esperienze delle tante comunità presenti sul territorio, aprendo uno spazio di incontro accessibile e gratuito per tutti. Si inizia alle 15.30 con l’apertura degli stand delle comunità etniche e delle associazioni di volontariato della provincia, accanto a laboratori pratici e creativi e a un laboratorio teatrale per giovani condotto dal regista Vito Minoia con l’associazione Aenigma aps. Alle 17 la premiazione dei tornei sportivi di beach volley e calcetto "3° Memorial Barbara Zenobi" (una volontaria migrantes morta di Covid), mentre mezz’ora più tardi prenderanno la parola il vescovo Andrea Andreozzi e i rappresentanti istituzionali, per il consueto saluto alla città. Alle 18, uno dei momenti centrali: la proiezione del docufilm "Una strada a doppio senso – Storie di migrazione tra Italia e Tunisia" del giornalista Salah Methnani, che sarà presente e interverrà al termine della proiezione insieme a Candela Copparoni, testimone di progetti umanitari in Med25 – Le Bel Espoir, e Luca Casarini, che presenterà il suo libro ‘La cospirazione del bene’. Alle 19.30 sarà la volta della gastronomia etnica, e alle 20.30 la serata si concluderà con i canti e danze delle comunità partecipanti. L’evento è frutto della collaborazione di un’ampia rete di realtà associative. Ma la Festa dei Popoli non si esaurisce in un giorno. Dal 21 al 29 giugno, alla Chiesa di Sant’Arcangelo, sarà visitabile la mostra "Ragazzi dal mondo" dell’artista Pietro Villanelli.

Tiziana Petrelli