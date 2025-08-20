Le luci del Lido che si accendono al tramonto, i profumi che si mescolano nell’aria e le voci che si rincorrono tra le bancarelle: è l’atmosfera che tornerà a vivere Fano con la Fiera di San Bartolomeo, pronta a colorare la città dal 24 al 26 agosto. Una tradizione che affonda le radici nella seconda metà del Quattrocento e che quest’anno si presenta con 140 stalli (10 in più rispetto alle presenze degli ultimi due anni) lungo il percorso ormai consolidato di viale Adriatico, dall’incrocio con viale Battisti fino a Largo Seneca, per quasi due chilometri di espositori e curiosità. L’edizione 2025 porta con sé alcune novità pensate per dare nuova linfa a una manifestazione che negli ultimi anni aveva perso slancio. Alla fiera classica si affiancherà un mercatino dell’artigianato locale, allestito nella via che collega Largo Seneca a viale Cairoli, per valorizzare creazioni e peculiarità del territorio. Davanti al Mercato Ittico troverà invece spazio un’area street food che accompagnerà i visitatori con un’offerta gastronomica variegata, capace di affiancare la storica presenza dei produttori agricoli e delle immancabili cipolle collocate lungo viale Colombo. Non mancherà il Mercatino dei bambini e dei ragazzi, sotto la tensostruttura di Sassonia, che vedrà protagonisti i più piccoli nello scambio di giochi, fumetti e libri, sempre con la supervisione di un adulto.

Sul fronte della viabilità, il Comune ha predisposto il divieto di transito e sosta lungo tutto il percorso, compresi i parcheggi laterali di viale Adriatico e le vie di collegamento con viale Alighieri. Prevista l’inversione del senso di marcia in via Caduti del Mare, tra via della Marina e via Nazario Sauro, e in viale Battisti, tra viale Adriatico e viale Alighieri, direzione mare-monte. Confermata anche la cancellazione della Ztl di via Nolfi, nel tratto tra via Arco d’Augusto e via della Fortezza, per agevolare gli spostamenti. I residenti delle zone interessate potranno utilizzare i parcheggi alternativi segnalati in prossimità del centro e del Lido. "Con queste novità – sottolinea l’amministrazione – vogliamo rilanciare l’interesse verso la Fiera, senza perdere di vista la tradizione che da secoli rappresenta un collante per la comunità fanese".

Tiziana Petrelli