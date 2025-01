La Fondazione di Comunità si presenta

Un’occasione unica di partecipazione attiva, per contribuire alla crescita della nostra comunità. La Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano invita infatti tutti i soci, amici e cittadini al primo incontro del 2025, che si terrà oggi alle ore 9:45 alla Rocca Malatestiana di Fano. L’evento rappresenta un’occasione speciale per presentare il nuovo Consiglio d’Amministrazione e discutere i programmi delle future iniziative della Fondazione. Il programma della giornata prevede, alle 9:45, i saluti istituzionali, seguiti alle 10:30 dall’apertura dei lavori con gli interventi di Alberto Di Martino, Giorgio Magnanelli e Angelo Bertoglio. Alle 12:00 si terrà invece la conferenza stampa con la presentazione ufficiale del nuovo Consiglio d’Amministrazione. L’incontro si concluderà con un aperitivo comunitario alle 12:30, momento di socializzazione e scambio. L’evento vedrà anche la partecipazione dell’attrice Claudia Campagnola, testimonial di numerose iniziative sociali promosse dalla Fondazione, che da venerdì a domenica porterà in scena al Teatro della Fortuna il giallo teatrale "Trappola per Topi" con Ettore Bassi. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e alle realtà sociali e culturali del territorio, con una particolare attenzione alle associazioni locali.

ti.pe.