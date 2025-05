"La Fondazione Teatro rischia di chiudere"

"A rischio chiusura la Fondazione Teatro della Fortuna". Lo ha detto chiaramente il presidente Stefano Mirisola nel ribadire ieri pomeriggio nella commissione Cultura – convocata nella sala della Concordia dal presidente Mario Alberto Rinaldi – il disavanzo di 340mila euro registrato dall’ente. "Il mio obiettivo – ha sottolineato – è salvare la Fondazione e trovare una soluzione in accordo con i soci (Comune, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e Bcc Fano)". Il presidente Mirisola, affiancato dal direttore amministrativo dell’ente, Caterina Pierangeli, non ha fornito alla commissione Cultura e agli altri consiglieri comunali alcuna documentazione (il bilancio consuntivo 2024 deve essere ancora approvato dal cda) ma ha cercato di spiegare l’origine del disavanzo fornendo alcune cifre: accanto ai crediti inesigibili (la loro entità non è stata quantificata), "ci sarebbero 90mila euro di eventi non pagati tra il 2022-2023-2024, 210mila euro di fornitori da pagare e circa 50mila euro di Tfr da accantonare".

A tutto questo va aggiunto che il contributo del Comune alla Fondazione Teatro, sufficiente per far fronte ai costi della programmazione istituzionale (stagione di prosa e lirica), nel 2020 è stato ridotto di 100mila euro. Alla luce della situazione descritta, il presidente Mirisola ha fatto presente che "non era più possibile mettere la polvere sotto il tappeto". Vivace il confronto tra lo stesso Mirisola e la consigliera comunale del Pd, Sara Cucchiarini, che chiedeva di avere la documentazione per valutare l’effettiva situazione economica della Fondazione. "Documentazione – ha ribadito Mirisola – che è in fase di preparazione".

Il consigliere di maggioranza Luciano Cecchini ha definito "impressionante" il disavanzo di 340mila euro ed ha chiesto "maggiore chiarezza", stessa richiesta anche da parte del collega d’opposizione Stefano Marchegiani, mentre Andrea Montalbini ha parlato di vera e propria "tegola". Intanto Forza Italia, attraverso la consigliera Fiammetta Rinaldi (Forza Italia) chiede la convocazione della commissione bilancio "per un approfondito esame dei bilanci della Fondazione dal 2014 ad oggi". Inoltre Forza Italia si augura che la Fondazione "non debba essere messa in liquidazione, non farebbe onore a nessuno".

"Salvare la Fondazione" è quanto suggerisce anche il segretario della Lega, Alessandro Brandoni, "nel rispetto delle procedure amministrative previste dalla legge, con l’obiettivo di raggiungere la verità sull’esposizione debitoria accertata ripristinando una corretta e sana gestione".

Anna Marchetti