La ginnastica silenziosa che fa bene al prossimo

Dopo il commissariamento e il cambio di sede, riparte con nuovo vigore l’attività della Croce Rossa Italiana comitato di Fano che conta 120 volontari. Lo fa con un appuntamento che si rinnova per il 4° anno, organizzato con Asi Pesaro e Urbino: il Silent fitness solidale, a passo di musica con Croce Rossa, in programma domenica 26 maggio. "E’ un momento importante per la Cri ma anche per Fano - sottolinea Simone Agostinelli, commissario straordinario Cri Fano -. Una bella iniziativa sociale, perché lo sport forgia il carattere e unisce le persone. Raccoglieremo fondi con cui aiutare gli altri: stiamo lavorando per avere una postazione 118 per essere più vicini alla cittadinanza in caso di emergenza, oltre ai trasporti secondari che facciamo abitualmente. In più c’è il progetto del soccorso in mare".

Ad entrare nel vivo della spiegazione del Silent fitness sono due volontari, Giannina ed Emanuele. "E’ una camminata di 5 chilometri - dice Giannina -. Lungo il percorso ci saranno alcune tappe in cui i personal trainer, alla testa di questa colonna umana, guideranno i partecipanti in piccoli esercizi. Non si arreca disturbo a nessuno perché ogni partecipante sarà dotato di cuffie con cui ascoltare musica durante il tragitto e la voce del personal trainer. L’iniziativa è nel segno dell’inclusione, perché vi parteciperanno anche i ragazzi delle comunità di recupero di Fenile e San Cesareo".

"Abbiamo predisposto un percorso visibile sui nostri canali social - aggiunge Emanuele -. La partecipazione ha un costo di 15 euro che sarà possibile pagare in loco il giorno stesso, mentre già da adesso è possibile preiscriversi online al costo di 5 euro. L’iscrizione garantisce una cuffia riservata e dei gadget ai primi preiscritti (borracce magliette zainetti della Cri)". "Tutto ciò è possibile - conclude Jacopo Barattini di Asi - grazie agli istruttori di fitness del territorio. Il percorso che inizia e termina sotto la tensostruttura di Sassonia (ore 8.30) attraverso tre tappe: lungo la passeggiata del Lisippo, al Lido e alla Darsena Borghese". In caso di pioggia tutto l’evento si svolgerà sotto la tensostruttura.

