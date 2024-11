La Giornata delle Marche a Fano. Acquaroli sceglie la città simbolo

A un anno dalle prossime elezioni regionali, il governatore Francesco Acquaroli sceglie la città simbolo della vittoria sul centrosinistra per celebrare l’orgoglio marchigiano del suo primo mandato. Si svolgerà infatti a Fano, come di tradizione il 10 dicembre (data scelta in quanto coincide con l’anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani), la 20esima Giornata delle Marche 2024. Il titolo scelto quest’anno è "Le Marche Protagoniste".

La location scelta per lo svolgimento della ricorrenza istituita nel 2005 per celebrare l’dentità marchigiana è il Teatro della Fortuna, tempio laico della cultura cittadina. Come di consueto, infatti, nel corso dell’evento organizzato dall’amministrazione regionale saranno consegnati il Premio del Presidente della Regione e il Picchio d’Oro 2024, il massimo riconoscimento istituzionale della regione dedicato a personalità, organizzazioni o realtà che hanno dato un contributo significativo alla valorizzazione delle Marche in ambiti come la cultura, l’arte, la scienza, l’economia o il sociale. Il nome del premio si ispira al picchio verde, che è il simbolo della regione Marche. Questa celebrazione ha l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità marchigiana e di mettere in luce le eccellenze che contribuiscono a rappresentare al meglio la regione in Italia e nel mondo. Nei prossimi giorni verrà reso noto il programma completo.