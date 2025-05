La grande arte di Ligabue sbarca al Suffragio

È dedicata al dialogo, alla condivisione e alla forza espressiva dell’arte la quarta edizione di ArteMista, il progetto culturale ideato da Samuele Bertini e Umberto Gennari che, con la mostra "Oltre", dal 10 al 31 maggio trasformerà la Chiesa di Santa Maria del Suffragio in uno spazio di intensa riflessione sensoriale.

Un viaggio partito nel 2020 durante il lockdown, quando su Facebook nacque quasi per gioco un gruppo dedicato all’arte fanese, con oltre 3.800 iscritti, diventato oggi una vera e propria associazione culturale. "Siamo partiti dal web e siamo arrivati al reale – ha ricordato Bertini in conferenza stampa – il nostro obiettivo resta quello di ricordare i pittori fanesi scomparsi e dare spazio agli emergenti. Quest’anno però abbiamo voluto andare oltre, davvero oltre, coinvolgendo anche un gigante dell’arte come Antonio Ligabue".

L’esposizione, sostenuta dal Comune di Fano e presentata alla stampa insieme al sindaco Luca Serfilippi, all’assessore alla cultura Lucia Tarsi e all’assessore ai grandi eventi Alberto Santorelli, ospita infatti opere di tre artisti contemporanei – Giuseppe Palazzi, Antonio Rasile e Vittorio Paolini (conosciuto come Paolino o "el gnaff") – affiancati eccezionalmente da tre opere originali di uno degli espressionisti italiani più importanti del 900, Antonio Ligabue, tra cui una punta secca, una scultura e un autoritratto raro, con un dettaglio presente solo in tre dei suoi 130 autoritratti.

"Quello che ci interessa è rendere l’arte trasversale – ha spiegato Gennari – non un linguaggio per pochi, ma un’esperienza che coinvolga tutti. Per questo abbiamo costruito un percorso espositivo che coinvolge vista, udito e olfatto, con uno spazio emozionale all’ingresso e tre aree tematiche per i nostri artisti, mentre Ligabue sarà presentato in una zona centrale e distinta".

L’inaugurazione, prevista per sabato 10 maggio alle 17.30, sarà anticipata la mattina (ore 10.30) da un incontro alla MeMo con Mario Alessandro Fiori della Fondazione Augusto Agosta Tota di Parma, che racconterà un Ligabue inedito. Nel pomeriggio, le vie attorno alla chiesa si animeranno dalle 15 con una estemporanea di pittura en plein air: 30 artisti dipingeranno dal vivo tra Piazza Cleofilo e l’Arco d’Augusto, trasformando Fano in una piccola Montmartre.

"Di una mostra come questa – ha detto il sindaco Serfilippi – anche chi come me non è esperto d’arte, percepisce il valore: un progetto che ha saputo far emergere tanti talenti fanesi". Gli ha fatto eco l’assessore Tarsi: "Un evento che unisce prestigio e vitalità, tra artisti affermati e giovani creativi, capace di dare alla città un respiro europeo". Per Santorelli, "un’iniziativa dal valore culturale e turistico, che abbiamo sostenuto anche con i canali di VisitFano per attirare nuovi visitatori. L’ingresso, gratuito, è un invito aperto a tutti".

Tiziana Petrelli