La Lega su Ricci:: "E’ contro la nostra città"

"Ricci è contro la città di Fano", "Per Ricci l’importante è chiudere tutto, a Fano e lungo la Valle del Metauro". La Lega di Fano e provinciale scatenata contro il candidato presidente della Regione Marche, l’eurodeputato Pd Matteo Ricci, che l’altro ieri a Fano ha annunciato, tra le altre cose, la volontà di fermare la Link University e di riprendere il progetto della ciclovia sulla ex Fano-Urbino. "Dimostra arroganza, toni da ‘bullo’ e disprezzo per Fano" attacca Alessandro Brandoni, segretario cittadino della Lega, rincara la dose il segretario provinciale Enrico Rossi "non è accettabile essere calpestati da così tanta arroganza e menzogne messe insieme". Al coro di critiche si aggiunge Fratelli d’Italia che "respinge con forza la visione ideologica e limitante di Ricci. Il progetto del centrosinistra da sempre è stato l’affossamento di Fano. Il vero obiettivo non sarà la chiusura del polo universitario ma dell’ospedale stesso, continuando nel progetto mai accantonato dalla sinistra di un ospedale unico a Pesaro". Tutti scendono in campo a difesa della Link University. "Biancani da sindaco di Pesaro – sottolinea Brandoni – aveva detto che avrebbe steso il tappeto rosso ad Unilink, oggi il suo predecessore pesarese ci dice che vuole chiudere il progetto universitario, proprio nel momento in cui, con grandi sforzi e lavoro di squadra, stiamo per farlo partire". E ancora Rossi sulla ciclovia che collegherà Fano all’entroterra: "Ricci e il Pd si sono accorti che sono iniziati i lavori? Anche in questo caso ha intenzione di sopprimere un percorso avviato, facendo perdere altri anni ad una parte di territorio che invece potrà contare su un’infrastruttura utile a migliorarne la vivibilità?". E infine Fd’I sulla sanità: "Il centrodestra regionale in un solo mandato ha evitato la chiusura del nosocomio fanese ed ha potenziato gli investimenti al Santa Croce oltre ad avviare l’iter per la costruzione dell’hospice pediatrico. Questa struttura, come la nuova palazzina dell’emergenza, sono progetti concreti già avviati dalla giunta Acquaroli in soli cinque anni mentre il centrosinistra, nelle decine di anni di amministrazioni precedenti, non ha fatto altro che depotenziare".

an. mar.