La legalità si fa strada: premiati 18 agenti

Una cerimonia carica di emozione e gratitudine ha celebrato venerdì, al Teatro Rossini di Civitanova Marche, 18 agenti della Polizia locale di Fano, insigniti di un riconoscimento speciale nell’ambito della Festa regionale della Polizia locale, organizzata in occasione della Giornata della legalità in memoria del giudice Giovanni Falcone. Una giornata dedicata a chi, ogni giorno, garantisce sicurezza e vicinanza ai cittadini, spesso in silenzio ma con instancabile dedizione. In totale sono stati 96 i premiati provenienti da 15 enti locali, per una media di circa sei riconoscimenti per ciascun comando: un dato che rende ancora più significativo il numero di agenti fanesi saliti sul palco.

I sostituti commissari Stefano Renzicchi e Veronica Marottesi, l’ispettore capo Roberto Stefanelli, l’ispettore Loredana Paterniani, il vice ispettore Barbara Rosa, i sovrintendenti Michele Baldelli, Erika Carpineti, Luca Rosati, Monia Tranquilli, Francesco Muratori, Alessio Manna e Roberto Mango, l’assistente Andrea Fraticelli e gli agenti Ilaria Fasano, Marco Gramolini, Jacopo Alessi, Gianluca Raffani e Donato Luigi Martorelli sono stati premiati per essersi distinti nello svolgimento delle proprie attività. Il Comune di Fano ha fatto la sua parte, portando a casa un vero e proprio trionfo.

"Quando pensiamo alla legalità – ha commentato il vicesindaco Loretta Manocchi, presente alla cerimonia in rappresentanza dell’Amministrazione – saltano subito alla mente, come è giusto, i grandi magistrati del passato e le altre figure che hanno pagato la propria rettitudine con la vita. Il rispetto delle leggi, però, nasce prima di tutto nelle strade, nelle piazze e nei luoghi di incontro delle nostre città, dove gli agenti di Polizia locale sono un punto di riferimento solido e insostituibile. Per questo mi ha fatto grande piacere essere presente oggi e poter ascoltare le tante storie di impegno quotidiano delle donne e degli uomini in divisa che garantiscono sicurezza e supporto alla popolazione".

Ad accompagnare il vicesindaco c’era anche la comandante della Polizia locale fanese Anna Rita Montagna. Il Comune di Fano ha avuto un ruolo di primo piano anche nel cerimoniale: oltre alla presenza del gonfalone, due agenti hanno indossato l’uniforme storica del Corpo, una divisa d’epoca che la Regione richiede espressamente in occasioni solenni come questa. Un piccolo ma significativo segno della continuità tra il passato e il presente, tra la memoria e il servizio quotidiano.

Tiziana Petrelli