La lezione di Beppe Bergomi: "Lo sport come palestra di vita"

È stata una serata elegante e partecipata quella che venerdì ha animato gli spazi del Levante di Fano, dove si è svolto l’incontro dal titolo "Sport, palestra di vita. Oltre il talento: cosa ci insegna un campione", organizzato da IW Private Investments. Protagonista dell’appuntamento Giuseppe Bergomi, campione del mondo con la Nazionale nel 1982, affiancato dal manager Giuseppe Riccardi. Al loro fianco, per un saluto, il sindaco di Fano Luca Serfilippi e l’assessore allo sport Alberto Santorelli. "Lo sport salva tante persone, soprattutto i ragazzi – ha sottolineato Serfilippi –. È un’occasione di crescita che insegna il rispetto, la disciplina e la capacità di fare squadra".

Bergomi, con la sua consueta garbatezza, ha regalato sorrisi e ricordi: "Quando a 16 anni entrai nello spogliatoio dell’Inter avevo già i baffi. Mi dissero: ’Sembri mio zio’ e da allora il soprannome non mi ha più lasciato. In campo ho avuto la fortuna di marcare tutti i più grandi: Van Basten era fuori categoria, ma il più divertente con cui andare a cena. lo sceglierei tra i compagni, Nicola Berti, perché con lui non ci si annoiava mai". Sessantacinque gli ospiti che hanno risposto all’invito, tutti clienti dei consulenti finanziari delle cinque aree distribuite tra Marche e Romagna. L’organizzazione impeccabile è stata curata dal regional manager Umberto Matelicani e da sua sorella Floriana, assicuratrice di professione ma event planner per passione. La serata, patrocinata dal Comune di Fano, è stata anche l’occasione per valorizzare la città: a Bergomi e Riccardi sono stati donati due quadri con stampe fotografiche di scorci fanesi realizzate da Foto Art e due bottiglie di Moretta del Caffè del Porto, simbolo della tradizione marinara. L’incontro si è concluso con un cocktail dinner, tra applausi e sorrisi.

Tiziana Petrelli