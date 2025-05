La Link a Palazzo Marcolini. Primi corsi a settembre

di Anna MarchettiÈ ufficiale. Sarà la Link University ad insediarsi a palazzo Marcolini, nei 1000 metri quadrati del secondo e del terzo piano. Il bando di gara comunale per l’assegnazione dello storico immobile si è chiuso ieri alle 12 con un unico partecipante: Unilink. I lavori di ristrutturazione dovrebbero partire al più presto. Le aule, infatti, dovranno essere pronte ad accogliere le matricole del corso magistrale di Medicina e Chirurgia già da quest’anno accademico 2025-2026. In quanto vincitrice del bando di gara comunale Link University dovrà corrispondere al Comune una locazione di 84mila euro all’anno per 6 anni (504mila euro), rinnovabili per altri 6, e si farà carico dei lavori di ristrutturazione stimati tra i 500 e i 700mila euro. Con la sua presenza e soprattutto con quella degli studenti universitari, "Link University contribuirà a riattivare un palazzo storico e a vivacizzare la vita pubblica e sociale della città".

"Dal punto di vista economico – commenta l’assessore al Patrimonio Alberto Santorelli – risparmiamo soldi per la sistemazione di un palazzo chiuso da più di 10 anni, rivitalizziamo piazza Marcolini, ristrutturata ma non vissuta, e facciamo il bene delle casse comunali con l’affitto annuo di 84mila euro che possiamo investire a favore dei cittadini e del centro storico. A questo si aggiunge il fatto che arriveranno studenti da tutta Italia, che faranno conoscere Fano ai loro familiari e amici e che contribuiranno a riattivare l’economia cittadina". Fano di fatto si guadagna una seconda università. Dopo la sede distaccata dell’Università di Urbino (Biotecnologie ed Economia), da settembre partirà anche il corso magistrale di Medicina e Chirurgia di Unilink.

"La prima operazione con l’Università di Urbino a palazzo San Michele – ricorda Santorelli – fu fatta dall’amministrazione Aguzzi, ora di nuovo il centrodestra, con la giunta Serfilippi, fa questa ulteriore operazione con un’altra università in un altro bellissimo palazzo storico. C’è chi come noi ci tiene a far vivere il centro, chi invece negli ultimi anni lo ha spogliato". Prima dell’avvio dei lavori, Link dovrà presentare al Comune il progetto di ristrutturazione e ottenere il via libera della Soprintendenza, in quanto palazzo Marcolini è un immobile vincolato. Santorelli rammenta che attualmente, almeno fino al 2026, il piano terra e il primo piano del palazzo accoglieranno anche gli studenti del Nolfi in attesa della nuova scuola al campus: "Studenti a cui abbiamo evitato di finire nei container, in un campo a San Lazzaro". "Da settembre-ottobre, palazzo Marcolini non sarà più un immobile vuoto ma ospiterà 400 studenti che porteranno gioia e vivacità in centro".