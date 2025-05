"La Link a Palazzo Marcolini. Gli Istituti tecnici sfrattati"

"Aguzzi loda gli Its (Istituti tecnologici superiori), la giunta Serfilippi li sfratta". Così il capogruppo consiliare del Pd, Cristian Fanesi, commenta la recente decisione dell’esecutivo fanese di revocare la concessione di palazzo Marcolini per la realizzazione dei corsi Its Marche di cui la Regione, qualche giorno fa, alla Memo, ha presentato i lusinghieri risultati dal punto di vista occupazionale: "L’85,2 % dei diplomati – è stato detto – trova lavoro entro 12 mesi".

La revoca è dell’8 maggio in quanto, si dice nella delibera di giunta, gli spazi dati in uso dal Comune alla Provincia per gli Its coincidono con quelli destinati ad ospitare l’attività didattica di una parte del liceo Nolfi fino alla fine dell’anno scolastico 2025-2026. In realtà, fanno notare dal Pd, tutto questo avviene "perchè parte di quel palazzo è stato concesso alla Link University" (secondo e terzo piano ndr): "Quando Unilink si sarebbe potuta sistemare – fa notare Fanesi – in una struttura privata, mentre Palazzo Marcolini si sarebbe potuto utilizzare per gli Its, a titolo gratuito o in cambio di un affitto, destinando parte del piano terra anche come spazio espositivo".

Attacca Fanesi "sulla rapidità e l’incredibile solerzia" con cui si è svolto il bando pubblico comunale per l’assegnazione del II e III piano di palazzo Marcolini (circa 1000 mq) : "Il 22 aprile c’è stata la delibera del consiglio comunale, il giorno successivo, il 23 aprile, la delibera di giunta, il 24 aprile è stato pubblicato il bando che scadeva alle 12 del 13 maggio. Alle 16, sempre del 13 maggio, la gara è stata chiusa con tanto di verbale".

La presenza della Link University a Palazzo Marcolini, a partire dall’anno accademico 2025-2026 con l’avvio del corso magistrale di Medicina e Chirurgia, piace alla Confcommercio Fano. "Il percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale – commenta la presidente Barbara Marcolini – per il rilancio del centro storico è quello giusto: servono iniziative concrete e presenze stabili. Oltretutto, la Link Campus University, potenzierà l’offerta formativa nel cuore della città". Confcommercio accoglie positivamente anche il progetto dello studentato (40 posti) all’ex collegio Sant’Arcangelo: "Gli studenti – prosegue Marcolini – sono linfa vitale: portano movimento, sostengono il commercio e rinnovano la città".

Chiede trasparenza il segretario provinciale del Psi, Tiziano Busca: "Noi siamo per le università pubbliche ma non vi è nessuna posizione preconcetta ed ostile alle proposte che possono derivare dal mondo privato se queste sono di qualità e presentate in maniera trasparente e non occasionale sulla stampa. Una vicenda da chiarire alla città sia per il progetto universitario, per i rapporti che interverranno con il Consorzio Fano Ateneo, ed infine sul bando". Busca fa notare "che è stata data una sede storica prestigiosa, palazzo Marcolini, ancor prima che sia formalmente resa attiva l’università".

