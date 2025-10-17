La Madonna dei Piattelletti per riscoprire la maternità

Arte, musica e spiritualità si incontrano al Museo Diocesano di Fano per raccontare, con uno sguardo tutto al femminile, la meraviglia della maternità. È il contributo fanese alla mostra diffusa "Immagini di maternità. La bellezza della vita che nasce", promossa dalla Conferenza Episcopale Marchigiana e dalla Regione Marche, che in autunno coinvolge tutti i musei diocesani della regione. Il ciclo di eventi si aprirà domenica alle 17 al Centro Pastorale di via Roma 118 (ex Seminario) con la presentazione di una tavola trecentesca raffigurante la Madonna dei Piattelletti, recentemente restituita alla comunità dopo un accurato restauro. La storica dell’arte Sara Bartolucci ne illustrerà la nuova attribuzione, mentre il restauratore Tommaso Papi racconterà le fasi del recupero. A impreziosire l’incontro saranno le note del soprano Giovanna Donini e del pianista Stefano Baldelli.

Il vescovo Andrea Andreozzi guiderà poi, l’8 novembre, una riflessione su "Maria, donna dell’Avvento", accompagnato dalla Cappella Musicale del Duomo diretta dal maestro Baldelli. Nel giorno di Santa Cecilia, il 22 novembre, torna l’appuntamento più gioioso: "Cecilia, armonie per la pace", con il Coro di voci bianche Incanto, la Banda Città di Fano e la Miky Mouse Band di Colli al Metauro, insieme per celebrare la musica come linguaggio di unione. Infine, domenica 14 dicembre, chiusura con il Coro Polifonico Malatestiano diretto da Francesco Santini e un approfondimento dedicato alla Madonna con Bambino in fasce attribuita a Giovanni Francesco Guerrieri, con gli interventi della restauratrice Paola Zollia e della direttrice del museo Valentina Tomassoni.

ti.pe.