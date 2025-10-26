La magia di Harry Potter conquista la ’Castagnata delle Streghe’

E’ ispirata alla saga di Harry Potter la 20esima edizione della ‘Castagnata delle Streghe’, la più longeva manifestazione della provincia legata ad Halloween. Dopo l’avvio di ieri sera, la kermesse vivrà oggi la sua giornata clou a partire dalle 15. L’appuntamento, come tradizione, è nel centro storico di San Giorgio, dove la Pro Loco guidata dal presidente Sauro Rossetti, con la collaborazione del Comune di Terre Roveresche, ha allestito una scenografia di grande impatto e predisposto un programma estremamente ricco.

"Per rendere questa edizione ancora più magica – sottolineano gli organizzatori – abbiamo tratto ispirazione dalla narrazione di Harry Potter. Il ‘castello’ si trasforma in un vero e proprio mondo incantato, ricco di profumi, colori e spettacoli, dove grandi e piccini si sentiranno parte delle avventure dei maghi più amati di sempre. Tra scenografie, allestimenti e sorprese, sembrerà di varcare i cancelli di Hogwarts (la scuola di magia e stregoneria della serie creata da J.K. Rowling) per vivere momenti indimenticabili".

Il programma prevede dalle 15 l’apertura degli stand gastronomici e del mercatino lungo la via d’accesso al centro storico, la Bottega Misteriosa, il trucca bimbi, spettacoli di strada, giocoleria, trampolieri, ‘Barbagianna e il Gufiere’, l’imperdibile ‘tunnel della paura’ e l’intrattenimento dei dj Mattia Occhialini e Barbara. Alle 16 caccia al tesoro, alle 17 e alle 18 spettacolo del fachiro e alle 19 di ‘Magiafuoco’. Ingresso e bus navetta gratuiti.

