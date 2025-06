La magistrata Cigliola parla di democrazia

Nell’ambito del calendario di eventi della ‘Primavera della Legalità’ 2025, domani dalle 21 nei locali dell’oratorio ‘La Pace’ della Parrocchia di San Michele al Fiume si terrà l’incontro pubblico ‘Costituiamoci: approfondimenti e riflessioni sui valori della Carta Costituzionale’. "Un’occasione per riflettere insieme sui principi fondanti della nostra democrazia – evidenziano gli organizzatori del Gruppo Fuoritempo -, sul valore della Costituzione e sull’attualità dei suoi articoli, in un contesto di dialogo aperto e partecipato". Interverranno Valeria Cigliola, sostituto procuratore della Repubblica al Tribunale di Ancona e coautrice, insieme a Elisabetta Morosini, del libro ‘La Costituzione in tasca’; e Francesco Montanari, referente della ‘Primavera della Legalità’. A moderare l’incontro sarà Martina Rampioni di Fuoritempo. Come detto, l’iniziativa s’inserisce nel percorso di sensibilizzazione promosso dalla ‘Primavera della Legalità’ 2025, rassegna che affronta tematiche cruciali come la lotta alle mafie e alla criminalità organizzata, la tutela dei diritti umani, la funzione rieducativa della pena, l’educazione civica e alla legalità, la difesa delle garanzie e dei doveri costituzionali.