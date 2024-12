La marea regala l’albero di Natale. E il lungomare diventa una spiaggia

di Sandro Franceschetti

In piazza Dell’Unificazione a Marotta svetta un albero di Natale originalissimo, realizzato interamente con tronchi e rami portati sull’arenile nei mesi scorsi dalle onde. "Lo abbiamo scelto come simbolo del nostro progetto ‘Il Mare d’inverno’ – spiega l’assessore Davide Caporaletti -, che mira a promuovere sempre di più anche un turismo fuori dalla stagione standard di una località costiera. L’idea di forgiare un albero con tronchi e rami restituitici dal mare l’abbiamo portata avanti grazie alla collaborazione di Cristina Cucchi di ‘Mosaichiamo la città’, del volontario Gabriele Orianda e alcuni altri amici".

"Quello del ‘Mare d’inverno’ – aggiunge – è un progetto che cerca di tradurre in risultati concreti il titolo della canzone del nostro concittadino onorario Enrico Ruggeri, che si ispirò proprio a Marotta per scrivere il suo grande successo cantato anche da Loredana Bertè. Vogliamo che i turisti vivano pure l’esperienza del mare quando è freddo e c’è vento, e nonostante tutto la bellezza del nostro litorale è immutata e per certi aspetti ancora maggiore. Siamo contenti che gran parte dei ristoranti siano sempre aperti, anche in questi mesi, e che stiano seguendo l’esempio anche gli hotel. Fino al 2023 su 14 ne avevano aperti tutto l’anno solo 2 e ora sono 4. E verso questa direzione stanno andando anche molti bar del lungomare, che sabato scorso, tanto per fare un esempio, erano pieni di clienti".

E siccome il 25 dicembre si avvicina, in quest’ottica, la Pro Loco di Marotta, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’istituto comprensivo ‘Faà di Bruno’, ha organizzato per il 21 l’iniziativa ‘Il Mare d’Inverno sotto l’albero’, con piazza Dell’Unificazione e viale Carducci che saranno trasformati in maxi spiagge, con 13 stabilimenti che allestiranno ombrelloni e lettini sulla pavimentazione stradale. Il via scatterà alle 17 e prevede anche il villaggio di Babbo Natale, le canzoni dei bambini della scuola e tanta animazione.