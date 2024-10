La Marottese Arcobaleno in lutto. Si è spento il presidente Mario Archilei

Ieri all’ospedale di Fano all’età di 76 anni è deceduto Mario Archilei, presidente della squadra di calcio Marottese Arcobaleno, militante nel campionato di Seconda categoria girone B. Achilei da qualche anno in pensione, aveva lavorato come impiegato nella Banca dell’Adriatico, negli uffici di Pesaro e poi di Marotta. "Più di 50anni è stato il suo impegno a favore dello sport e dei giovani in particolare - sottolinea il vicepresidente Andrea Giambartolomei -. Mario è stato un dirigente storico, prima nell’Us Marotta, poi presidente dell’Arcobaleno calcio e successivamente della Marottese Arcobaleno. È stato sempre attento alla crescita sportiva e sociale dei giovani, conosciutissimo da tutti, un punto di riferimento per tutto il calcio dilettantistico e per la comunità marottese in particolare".

Mario Archilei supportava anche la ‘festa dei garagoi’ che si svolge a Marotta ad aprile. La società sportiva lo ricorda così: "Punto di riferimento per tutti i componenti della Asd Marottese Arcobaleno, grande uomo di sport e di valori sociali, conosciuto da tutti per il contributo che ha dato allo sviluppo del calcio e all’associazionismo locale. Il consiglio direttivo della società, gli allenatori, i giocatori e le loro famiglie si stringono ai familiari di Mario in questo momento di dolore". I funerali domani alle 10 nella chiesa di San GIuseppe a Marotta, poi la tumulazione nel cimitero di Mondolfo.

Amedeo Pisciolini