La minoranza abbandona l’aula: "Vogliono metterci il bavaglio"

Nel bel mezzo del consiglio comunale di Mondolfo, quarto comune della provincia, i membri di minoranza si sono alzati in piedi e hanno abbandonato l’aula, lasciando alla sola compagine del sindaco Barbieri il voto sul regolamento che disciplina proprio le sedute della pubblica assise. E’ quanto verificatosi lunedì sera, quando tra i vari punti all’ordine del giorno si è arrivati a discutere il nuovo testo sul funzionamento del civico consesso. "Secondo il quale – evidenzia Anteo Bonacorsi, leader del gruppo di opposizione, formato anche da Samuele Mancini, Marco Gentili, Luisa Cecarini e Alessandro Tonelli -, pur nei limiti previsti dal Tuel, il testo unico sugli enti locali, penalizza fortemente le attività di minoranza. Perché, mentre fino a oggi le mozioni, interrogazioni e interpellanze depositate venivano discusse nella prima seduta successiva, adesso viene introdotta una tempistica di 60 giorni dalla presentazione. Che può diventare anche un lasso di tempo superiore, perché se il primo consiglio successivo è sotto questo arco temporale bisogna aspettare quello dopo. In più è stato stabilito che nelle sedute che prevedono l’approvazione del bilancio previsionale, di quello consuntivo e del Dup (il documento unico programmatico), mozioni, interrogazioni e interpellanze non possono essere all’ordine del giorno. Pertanto, il tempo dei due mesi può dilatarsi ulteriormente".

In questo modo, secondo Bonacorsi e la sua squadra viene fortemente penalizzata l’attività della minoranza: "La cosa è chiara. La giunta ci vuol mettere il bavaglio. E questo è inaccettabile. A ben guardare, il nuovo regolamento del consiglio è l’evidenza che l’attività di controllo e di verifica della minoranza, che ha posto in rilievo i tanti errori compiuti e le incapacità dell’amministrazione, dà molto fastidio e, quindi, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, si vuole limitare tale attività di controllo, allungando i tempi per accesso agli atti e per la discussione in consiglio delle interrogazioni, delle mozioni e delle interpellanze". A proposito dell’accesso agli atti, va detto che il regolamento nella sua stesura originale prevedeva 15 giorni lavorativi (a fronte dei 5 del vecchio regolamento) e che è stato accettato l’emendamento della minoranza che proponeva 10 giorni. Tutti gli altri 10 emendamenti di Bonacorsi e ‘soci’, invece, sono stati bocciati.

Sandro Franceschetti