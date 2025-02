La Musica Arabita a Sanremo, il Carnevale di Fano sfila sul red carpet

Sanremo (Imperia) giovedì 13 febbraio 2025 - Anche quest'anno la Musica Arabita ha conquistato Sanremo, portando l'energia e il folklore del Carnevale di Fano nel cuore del Festival della Canzone Italiana. Il gruppo storico, conosciuto per il suo stile irriverente e per l'utilizzo di strumenti di fortuna chiamati in dialetto fanese “Batanaij”, ha sfilato tra le vie della città ligure, coinvolgendo il pubblico con la sua travolgente allegria. La delegazione fanese, guidata dalla presidente dell'Ente Carnevalesca Valentina Bernardini, ha accompagnato la Musica Arabita in un tour promozionale che ha fatto tappa prima nel villaggio delle Marche a Villa Ormond e poi su Corso Matteotti, a pochi passi dal Teatro Ariston. “Anche quest'anno il nostro #CarnevaleFano25 è festa alla conquista del #sanremofestival. Dopotutto è il festival della musica italiana… e più 'Arabita' della nostra non ce n'è!” ha commentato con entusiasmo l'Ente Carnevalesca, sottolineando l'importanza di questa partecipazione per la promozione del Carnevale di Fano, il più antico d'Italia con una storia che risale al 1374. La Musica Arabita ha letteralmente invaso Sanremo con i suoi suoni stravaganti e il suo spirito goliardico, trasformando le strade della città in un palcoscenico a cielo aperto. Un'occasione unica per mostrare i colori e la tradizione di Fano a un pubblico nazionale e internazionale, in uno degli eventi mediatici più seguiti dell'anno. Dopo il successo dello scorso anno, questa seconda partecipazione conferma l'efficacia della sinergia tra il Carnevale di Fano e Sanremo, due eventi simbolo della cultura italiana, uniti dalla voglia di festa, musica e divertimento. Il Carnevale di Fano proseguirà ora con le grandi sfilate in programma il 16 e 23 febbraio e il 2 marzo, pronte a regalare spettacolo con i giganti di cartapesta, il tradizionale Getto e, naturalmente, la Musica Arabita.