La Musica Arabita in lutto. È morto Astorre Bilancioni

Tutta Fano piange la scomparsa di Astorre Bilancioni, ultimo rappresentante della vecchia guardia della Musica Arabita, storico gruppo musicale folcloristico fanese. Bilancioni si è spento venerdì all’età di 97 anni, lasciando un vuoto profondo in quanti lo hanno conosciuto e apprezzato per la sua passione e dedizione alla tradizione musicale cittadina.

La Musica Arabita, che proprio quest’anno celebra i 102 anni di storia, lo ha visto infatti protagonista per gran parte della sua esistenza. Non fu tra i soci fondatori, ma poco ci mancava: entrato giovanissimo nel gruppo, ne divenne un punto di riferimento, portando avanti con spirito indomito quella musica goliardica e irriverente che ha reso la banda famosa ben oltre i confini fanesi. A ricordarlo con affetto è Cristina Bramucci, che ha voluto sottolineare la sua importanza all’interno della formazione, sebbene da alcuni anni – per ovvi motivi anagrafici – aveva smesso di partecipare attivamente alla vita del gruppo: "Astorre era un simbolo della Musica Arabita, con lui se ne va un pezzo di storia e di cuore della nostra città. Il suo entusiasmo, la sua musica e la sua allegria resteranno sempre con noi".

Parole di cordoglio anche da parte del presidente della Musica Arabita, Mauro Longhini, che lo ha definito un uomo "capace di trasmettere lo spirito autentico della banda, sempre pronto a regalare un sorriso e a far vibrare l’anima del Carnevale" e dell’ex presidente dell’Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli che ha ancora in mente "quando nel 2023, in occasione dei 100 anni della Musica Arabita, organizzammo in collaborazione col Comune e la Fondazione Carifano una grande mostra: Astorre si riconobbe nella foto del manifesto, da giovane, ed entusiasta si fece accompagnare, il giorno dell’inaugurazione, al Palazzo del Carnevale (Bracci Pagani) per visitarla. Lo ricordo come persona molto cordiale e nell’occasione gli feci omaggio di una copia del manifesto celebrativo".

I funerali di Astorre Bilancioni si terranno domani alle 15 nella Chiesa di San Giuseppe al Porto. I familiari – i figli Claudio e Marilena, il genero Marzio, la nuora Lina, i nipoti Silvia, Enrico e Vittoria – hanno espresso il desiderio che, in sua memoria, non vengano inviati fiori, ma opere di bene. La città perde un uomo che ha saputo custodire e tramandare lo spirito più autentico della sua tradizione. Ma la sua musica, quella sì, continuerà a suonare per sempre.

