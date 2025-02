"La Musica Arabita suona ’Faccetta nera’". È falso, ma da Sanremo il video diventa virale

Il tour promozionale della Musica Arabita a Sanremo ora fa parlare di sé anche sui social. Un video meme della loro performance in clima festivaliero è diventato infatti virale su Instagram dove ha scatenato un’ondata di reazioni: tra incredulità, ironia e persino insulti. Nel filmato, al passaggio del gruppo folkloristico fanese davanti alla postazione Rai nei pressi del teatro Ariston, è stata sovrapposta la musica di ‘Faccetta Nera’, facendo credere che fosse stata realmente eseguita dai musici fanesi. In poche ore, il video ha raccolto 2800 like e una valanga di reazioni, tra chi si è scandalizzato, chi ha abboccato e chi ha semplicemente riso della trovata. A fare subito chiarezza al Carlino è stato Daniele Gaudenzi, maestro/direttore della Musica Arabita: "Non è assolutamente vero che abbiamo eseguito Faccetta Nera. In quel momento eravamo davanti alla postazione Rai e ci è stato chiesto di suonare l’Inno di Mameli dalla polizia, che si trova alle nostre spalle. E noi quello abbiamo suonato, nient’altro". Il timore è che questo episodio possa rischiare di gettare ombre su un’esperienza che, fino a quel momento, era stata vissuta come un grande successo. Anche quest’anno, infatti, la Musica Arabita ha portato l’energia e il folklore del Carnevale di Fano nel cuore di Sanremo. Il gruppo, noto per il suo spirito irriverente e per l’uso dei caratteristici strumenti di fortuna chiamati Batanaij, ha animato la città ligure con la sua allegria travolgente. Tiziana Petrelli