La musica diventa racconto. Un concerto d’emozioni. Protagonista Polina Anikina

Sotto la volta stellata della chiesa di San Francesco, la musica diventa racconto: venerdì 29 agosto alle 21.30 cala il sipario su "Les nuits d’été", la rassegna fanese firmata Wunderkammer Orchestra ETS, con un concerto che promette emozioni liriche di altissimo livello.

Protagonista il mezzosoprano russo Polina Anikina (foto), astro nascente della scena internazionale reduce dai trionfi in Cenerentola di Rossini tra Cracovia e Bad Wildbad, accompagnata al pianoforte da Carolina Benedettini, talento formatosi al Conservatorio Rossini di Pesaro e già al lavoro con il Teatro alla Scala e il Rossini Opera Festival. Il programma intreccia due secoli di grande musica europea: da Brahms a Mahler, da Cajkovskij a Rachmaninov, fino a Bizet, Massenet e Saint-Saëns. Un viaggio che nella prima parte attraversa la poesia intima dei Lieder tedeschi e delle romanze russe – con pagine di Strauss, Brahms e Mahler – per poi aprirsi al mondo operistico con le arie più amate di Carmen, Werther, Samson et Dalila e L’italiana in Algeri. Un percorso raffinato che conferma la vocazione della rassegna Les nuits d’été: riportare la grande musica sotto le stelle, in un luogo carico di storia e suggestione. Biglietti da 15 a 20 euro su vivaticket.com, al botteghino del Teatro della Fortuna e la sera del concerto direttamente in chiesa.

Tiziana Petrelli