Fuga dall'ateneo
Matteo Naccari
Fuga dall'ateneo
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trova figlio mortoScandalo 'Mia moglie'Gianni MorandiDivieto di balneazioneSofia RaffaeliRischio botulino
Acquista il giornale
CronacaLa musica diventa racconto. Un concerto d’emozioni. Protagonista Polina Anikina
27 ago 2025
TIZIANA PETRELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Fano
  3. Cronaca
  4. La musica diventa racconto. Un concerto d’emozioni. Protagonista Polina Anikina

La musica diventa racconto. Un concerto d’emozioni. Protagonista Polina Anikina

Il programma intreccia due secoli di grandi note europee: da Brahms a Mahler, da Cajkovskij a Rachmaninov, fino a Bizet, Massenet e Saint-Saëns .

Il programma intreccia due secoli di grandi note europee: da Brahms a Mahler, da Cajkovskij a Rachmaninov, fino a Bizet, Massenet e Saint-Saëns .

Il programma intreccia due secoli di grandi note europee: da Brahms a Mahler, da Cajkovskij a Rachmaninov, fino a Bizet, Massenet e Saint-Saëns .

Per approfondire:

Sotto la volta stellata della chiesa di San Francesco, la musica diventa racconto: venerdì 29 agosto alle 21.30 cala il sipario su "Les nuits d’été", la rassegna fanese firmata Wunderkammer Orchestra ETS, con un concerto che promette emozioni liriche di altissimo livello.

Protagonista il mezzosoprano russo Polina Anikina (foto), astro nascente della scena internazionale reduce dai trionfi in Cenerentola di Rossini tra Cracovia e Bad Wildbad, accompagnata al pianoforte da Carolina Benedettini, talento formatosi al Conservatorio Rossini di Pesaro e già al lavoro con il Teatro alla Scala e il Rossini Opera Festival. Il programma intreccia due secoli di grande musica europea: da Brahms a Mahler, da Cajkovskij a Rachmaninov, fino a Bizet, Massenet e Saint-Saëns. Un viaggio che nella prima parte attraversa la poesia intima dei Lieder tedeschi e delle romanze russe – con pagine di Strauss, Brahms e Mahler – per poi aprirsi al mondo operistico con le arie più amate di Carmen, Werther, Samson et Dalila e L’italiana in Algeri. Un percorso raffinato che conferma la vocazione della rassegna Les nuits d’été: riportare la grande musica sotto le stelle, in un luogo carico di storia e suggestione. Biglietti da 15 a 20 euro su vivaticket.com, al botteghino del Teatro della Fortuna e la sera del concerto direttamente in chiesa.

Tiziana Petrelli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ChiesaMusica