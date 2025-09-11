La notte è piccola per noi. Bambini protagonisti

Il centro storico si accende di magia per i più piccoli. Sabato 13 settembre piazza XX Settembre, la Mediateca Montanari e il Museo del Palazzo Malatestiano diventeranno il palcoscenico della Notte dei bambini, l’iniziativa che chiuderà l’estate fanese con una serata di spettacoli, giochi e cultura dedicata all’infanzia e alle famiglie. Ieri mattina la conferenza di presentazione ha riunito attorno allo stesso tavolo l’assessore alla città dei bambini e delle bambine Loretta Manocchi, la vicepresidente dell’Unpli Stefania Sperandio, l’istruttore di breakdance Lorenzo Grilli, Massimo Buonanno dell’associazione Teatro Batuffolo, l’artista Filippo Brunetti, la direttrice della Mediateca Valeria Patregnani, la referente dei Musei civici Flavia Casillo, e la dirigente dei Servizi educativi Silvia Manna.

Manocchi ha ricordato il successo della "Città da giocare al mare", che ha aperto la stagione estiva, sottolineando come questa nuova iniziativa "chiuda l’estate passando il testimone al centro storico. Sarà un momento di festa che conferma la vocazione di Fano come città a misura di bambino". Il programma prenderà il via alle 19 con l’esibizione dei Bboys in action, la crew guidata da Grilli che porterà la breakdance in piazza. A seguire, i giochi di gruppo e i travestimenti a cura di Zagara Giochi per le strade. Alle 21 sarà la volta di Cappuccetto RosShow del Teatro BuffoLupo, parodia della celebre favola, mentre alle 22 Brunetti proporrà L’Onironauta, uno spettacolo ispirato ai classici del cinema muto che fonde comicità, giocoleria e clowneria. Non mancheranno le attività alla Mediateca Montanari, con i cesti sensoriali per i piccolissimi (ore 21–21.45) e le letture in pigiama insieme al pupazzo preferito (dalle 22 alle 23). Il Museo del Palazzo Malatestiano aprirà le porte dalle 19 alle 24 con ’Un museo di storie’, visite animate su prenotazione che accompagneranno i bambini in un viaggio tra opere d’arte e reperti. "Questa Notte dei bambini – ha spiegato Manna – è una sorta di versione mignon notturna delle attività che già proponiamo, non solo ludiche ma con un forte valore educativo per tutta la famiglia". Sperandio ha invece precisato che, a differenza di altre iniziative, "non ci saranno stand gastronomici delle Pro loco: il centro storico avrà piena libertà di proporre le proprie offerte". L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti.

Tiziana Petrelli