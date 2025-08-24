La nuova via Roma tra bitume e polemiche

di Anna MarchettiDa domani sera, alle 21, partirà l’asfaltatura di via Roma: si opererà di notte. I lavori saranno divisi in due tratti: il primo è compreso tra via della Giustizia e via dell’Abbazia; il secondo andrà da via dell’Abbazia alla rotatoria del Seminario. Domani sera si partirà con il primo tratto, per 3 notti consecutive, si terminerà la mattina di giovedì 28 agosto. Domani, martedì e mercoledì i lavori inizieranno intorno alle 21 e termineranno alle 7 del giorno successivo: in queste tre notti via Roma sarà chiusa in direzione ‘mare’ all’altezza di via dell’Abbazia mentre resterà percorribile la direzione ‘monte’. Apposita segnaletica indicherà la viabilità alternativa. Di giorno via Roma sarà regolarmente percorribile in entrambi i sensi di marcia.

Il secondo tratto, da via dell’Abbazia alla rotatoria del Seminario, durerà due notti e si procederà con le stesse modalità del primo tratto: chiusura di via Roma in direzione ‘mare’ durante i lavori e viabilità regolare durante il giorno. L’asfaltatura di via Roma "rientra nel piano di sistemazione degli asfalti – fanno sapere dai Lavori pubblici — programmato dall’Amministrazione comunale. Si tratta di una arteria molto frequentata, accesso nevralgico al centro storico per le zone Flaminio-San Cristoforo e, in generale, per tutto il traffico che arriva dalle aree più interne. Nel mese di luglio è già stato eseguito un importante intervento ai lati della strada, con la creazione delle nuove piste ciclopedonali e il ripristino delle caditoie inutilizzabili". Appena terminato l’asfalto, si procederà a separare i percorsi ciclopedonali dalle carreggiate, proteggendo ciclisti e pedoni dalle auto.

L’opposizione, però, solleva dubbi sull’efficacia dell’intervento. "Hanno eliminato i marciapiedi, nell’unico posto in cui c’erano – commenta il capogruppo del Pd, Cristian Fanesi – avrebbero fatto meglio a riqualificarli". "La pista ciclopedonale – aggiunge il consigliere Pd, Dimitri Tinti – sul lato nord di via Roma sembra più stretta di prima, manca lo spazio necessario per il contemporaneo passaggio di una bici e di un pedone". Prima dell’avvio dei lavori, l’associazione La Lupus in Fabula aveva invitato l’amministrazione comunale "a non distruggere i marciapiedi" anzi "a mantenere quelli esistenti nel lato sud ovest di via Roma, nel tratto che va dall’incrocio con viale Pertini e via XXVII Agosto, per tutelare i pedoni che sono i soggetti più vulnerabili tra i diversi utenti della strada".

"I marciapiedi – replica l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari – erano completamente deteriorati e inutilizzabili e in alcuni punti erano talmente ammalorati da essere allo stesso livello della strada. Le dimensioni delle ciclabili e dei marciapiedi sono identiche a prima. Anzi abbiamo tentato di stringere la carreggiata ma, essendo via Roma una strada principale, percorsa da autobus, non si può andare al di sotto del minimo dei 3 metri e 50. Inoltre – conclude – a lavori ultimati la segnaletica orizzontale indicherà gli spazi per pedoni e ciclisti".