La piadina di Pennacchini sbarca a New York

Da Fano a New York, la piadina arriva nella Grande Mela. Si potrà gustare a "Casa Piada" il locale italiano che aprirà a New York, questa primavera, su iniziativa di Luca Lewis, ex calciatore professionista in Italia (in squadre di serie A e B) e negli Usa, che è anche fondatore e direttore artistico di Adriatic Sound Festival: l’evento di musica elettronica, techno ed house, in programma il 13 e 14 giugno all’aeroporto di Fano. "Casa Piada" è pubblicizzata su instagram come il locale "ispirato al fascino della Riviera adriatica degli anni ‘90" che "offrirà un’autentica piadina importata settimanalmente dall’Italia, insieme a taglieri di salumi, caffè, pasticcini e vini italiani".

A fornire le piadine, a partire dal prossimo mese, sarà la "Piadineria artigianale" fanese di Matteo Pennacchini: un laboratorio artigianale con una decina di dipendenti. "La caratteristica della piadina del nostro territorio — spiega Pennacchini — è la sfogliatura, che viene fatta a mano. Manuale è anche la stesura, con il mattarello, delle singole palline di impasto, fase che precede la sfogliatura". A rendere particolare la nostra piadina "è l’uso dello strutto — prosegue Pennacchini — non solo nel momento dell’impasto ma anche nella successiva lavorazione: lo strutto è indispensabile per ottenere la sfogliatura". Il processo di lavorazione della piadina artigianale è pubblicizzato sul profilo instagram di Casa Piada attraverso un filmato realizzato proprio nel laboratorio di Pennacchini che racconta di "aver sposato con decisione il progetto messo in piedi da ragazzi giovani e preparati".

E’ la prima volta che Pennacchini approda a New York anche se in passato ha già avuto collaborazioni con il Canada. "Ogni dettaglio, dal menu all’atmosfera di Casa Piada — scrive Lewis su Linkedin — è un omaggio alle mie radici e una celebrazione della tradizione culinaria italiana". A rafforzare il valore della tradizione italiana e dell’autenticità del cibo nel nostro Paese, sul profilo instagram di Casa Piada sono pubblicati una serie di video che hanno come protagonista la piadina sullo sfondo del mare di Pesaro e dei bagni Tina, tra gli stabilimenti balneari più longevi della Riviera pesarese, e non mancano di ricordare come per anni Pesaro sia stata la destinazione estiva di un ospite illustre, conosciuto in tutto il mondo, come il tenore Luciano Pavarotti. La piadina fanese, calda, morbida, croccante, in tutte le sue varianti, è pronta a conquistare la città che non dorme mai.