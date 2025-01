La polemica sull’hospice pediatrico: "I soldi in bilancio ci sono eccome"

"Mi dispiace che la consigliera Vitri non sappia leggere i bilanci. È chiaro che ci sono dei bilanci triennali e dei bilanci che vanno oltre il bilancio triennale. Lì sull’hospice pediatrico ci sono 7 milioni e mezzo di euro. Li avevamo già stanziati diversi anni fa. Sono dentro i fondi europei". Così il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, risponde alle polemiche sollevate dalla consigliera regionale del Partito Democratico, Micaela Vitri (foto), che aveva messo in discussione la disponibilità dei fondi per la realizzazione dell’hospice pediatrico a Fano. Secondo Vitri infatti "i 7 milioni di euro non c’erano nel bilancio 2024, nel 2025 sono previsti solo 500mila euro e nel 2026 poco più di un milione". Il sindaco ha precisato che i fondi per l’hospice pediatrico sono già stati stanziati in un bilancio triennale e che l’investimento è stato suddiviso in tranches, come già fatto per altri progetti in città, citando ad esempio la Biblioteca Federiciana dove "ho messo 2 milioni su quest’anno perché il primo anno costa di meno. L’investimento è poi 5 milioni sul prossimo anno e 3 milioni sul 2027", ha spiegato Serfilippi, sottolineando che l’approccio è stato pianificato nel lungo termine. Il sindaco ha inoltre confermato che la Regione ha già dato l’incarico per la progettazione e che l’immobile è stato già sgomberato. "L’hospice nel giro di qualche anno vedrà la luce", ha concluso il sindaco.

ti.pe.