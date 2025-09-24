"La politica non è un lavoro. È una via per il bene comune"

Fanese, due lauree in Economia, una conseguita all’Università di Firenze, l’altra a Macerata, 48 anni, 3 figli, funzionario di banca, Tiziana Lapucci, candidata al consiglio regionale per Civici Marche, è alla sua prima esperienza politica.

Perché ha accettato la candidatura al consiglio regionale?

"Nell’ultimo anno ho conosciuto prima i Civici Fano, poi i Civici Marche e Giacomo Rossi (consigliere regionale uscente e candidato al consiglio regionale, ndr). Mi sono rispecchiata molto nei valori di questo movimento che cura i rapporti con il territorio e sa dare spazio a chi ha voglia di dare il proprio contributo personale e professionale. Conosco il mondo delle imprese, quello dell’internazionalizzazione e dei bandi pubblici, così come conosco il territorio, non solo Fano dove vivo ma anche Pesaro dove lavoro. Sono convinta di poter mettere a disposizione la mia esperienza sui bisogni delle imprese e sulla loro necessità di avere risposte, in tempi brevi. Per me la politica non è un lavoro, ma uno strumento per arrivare al bene comune".

Civici Marche è una lista relativamente nuova, che Giacomo Rossi ha cercato di radicare sul territorio con un successo inaspettato anche alle ultime elezioni comunali di Fano: cosa tiene unito il movimento?

"Siamo un bel gruppo variegato e a Giacomo va riconosciuto il merito di aver individuato tante figure (pensionati, mamme albergatori, professionisti) che danno il loro apporto di vita quotidiana".

Recentemente avete organizzato a Tre Ponti una cena con oltre 600 persone: stupita?

"Mi sono emozionata, c’era tanta gente. Un risultato al di là di ogni aspettativa con persone che hanno scelto di partecipare per essere vicini a Tiziana come persona, prima ancora che come politico".

Lavoro e imprese: come sostenere il lavoro femminile?

"Servono incentivi e sgravi fiscali per le imprese che assumono. Questo sarà uno dei miei impegni, come quello di sostenere le famiglie che gestiscono i malati di Parkinson: hanno bisogno di aiuti economici ma anche di modalità agevoli per le visite. Negli ultimi anni le cose sono migliorate, ma ci sono ancora i margini per fare meglio".

an.mar.