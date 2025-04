La Polizia locale si fa il suv

La Polizia locale di Colli al Metauro ha una nuova vettura: una Dacia Duster 4x4, acquistata dall’amministrazione con un finanziamento di 25mila euro da bando regionale e 6mila provenienti dal bilancio del Comune. "Un ringraziamento va al comandante della polizia locale Paolo Boiani – afferma il sindaco Pietro Briganti – per aver intercettato il contributo erogato dalla Regione, così come aveva già fatto con quello di 18mila circa del Ministero dell’Interno utilizzato per l’acquisto del sistema di videosorveglianza recentemente installato. Il potenziamento dei servizi di controllo del territorio e di sicurezza stradale è tra gli obiettivi della nostra amministrazione". L’assessore Francesco Tadei aggiunge: "Questo risultato è frutto del lavoro di squadra. Con il nuovo mezzo la polizia locale potrà intervenire in maniera più efficiente sul territorio anche in caso di neve e condizioni meteo difficili".

s.fr.