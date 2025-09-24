La prima naja non si scorda mai l’abbraccio degli ex commilitoni

Il rumore secco degli scarponi che marciano nel cortile della caserma "Generale Giuseppe Paolini" non risuona più da 25. Ma sabato mattina, tra i volti emozionati dei reduci, quel suono sembrava tornare a vibrare nell’aria, come un’eco del passato. Perché ogni raduno del 121° Reggimento "Macerata" è la ricostruzione di un pezzo di memoria collettiva. A Fano si è svolta la 18ª edizione del raduno di militari, ex militari e personale civile che hanno prestato servizio nella caserma di via Roma, proprio nell’anno in cui ricorre il 25° anniversario dello scioglimento del Reggimento e della chiusura della Paolini, datata 18 settembre 2000. Una decisione, figlia del riordino delle Forze Armate, che segnò la fine di quasi un secolo di vita militare in città. Oltre una trentina i partecipanti, giunti da varie regioni e dall’estero, uniti dal filo mai spezzato dei ricordi. Anima dell’iniziativa è ancora una volta il primo maresciallo Luigi Troiano, che da San Severo continua a custodire questo patrimonio di amicizia e appartenenza. Il raduno si è aperto con la foto davanti al monumento ai caduti, nel piazzale della caserma, prima del trasferimento al ristorante. Qui ha preso la parola il colonnello Clemente Patrizi, tra gli ultimi comandanti di Battaglione del 121°, che dopo i ringraziamenti ha rievocato episodi di vita militare e ricordato i compagni scomparsi.

ti.pe.