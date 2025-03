La Primaria Gentile si tuffa in vasca: "Il nuoto insegna la disciplina"

Lo sport entra a scuola attraverso l’acqua. È stato presentato ieri, mentre gli alunni erano già in vasca, il nuovo progetto di educazione allo sport promosso dal Comune con Aset e il consorzio Fano Sport, che coinvolge le quarte e quinte della Primaria Gentile, dell’Istituto comprensivo Padalino. Un’iniziativa che prevede otto lezioni di nuoto in piscina e che nasce come progetto pilota, con l’obiettivo di essere esteso in futuro anche agli altri istituti della città, superata la criticità del trasporto degli studenti. La scuola Gentile, infatti, non dispone di una palestra e già usufruiva di un servizio di trasporto verso gli impianti sportivi cittadini. È stato quindi naturale sfruttare questa opportunità per portare i bambini in piscina, senza costi aggiuntivi. Erano presenti l’assessore allo sport Alberto Santorelli, la vicesindaco Loretta Manocchi, l’assessore ai servizi educativi Loredana Maghernino, la dirigente scolastica Lucia Di Stefano, il presidente Aset Giacomo Mattioli con la vice Maria Antonia Cucuzza, l’imprenditore edile Paolo Petrucci, presidente di Fano Sport e Giorgio Andrea Ricci della piscina "Nuotiamo".

"Lo sport è salute, didattica e disciplina – ha detto Santorelli –. In America è parte integrante dell’educazione, e anche noi dobbiamo seguirne l’esempio". Manocchi ha sottolineato "l’importanza del nuoto per una città di mare" mentre Maghernino ha evidenziato il ruolo dei servizi educativi nell’organizzazione del progetto: "Abbiamo riorientato il trasporto esistente. Il nostro obiettivo è strutturare questa iniziativa per il futuro". Entusiasta la dirigente Lucia Di Stefano: "Lo sport migliora le competenze cognitive e sociali. Il nostro istituto è tra i fondatori della rete nazionale delle scuole a curvatura sportiva e crediamo fortemente in questi progetti". Aset è coinvolta anche per un’attività di educazione al risparmio idrico, mentre Fano Sport ha sostenuto l’iniziativa con 3mila euro, come dichiarato dal presidente Petrucci: "Il consorzio investe nello sport, con particolare attenzione ai giovani".

Tiziana Petrelli