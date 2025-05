La prof Bienkowska premiata n Polonia

Riconoscimento internazionale per il Conservatorio di musica Rossini di Pesaro grazie alla docente italo-polacca Agata Bienkowska. L’insegnante di canto è stata insignita, nei giorni scorsi a Varsavia, dal presidente della Polonia Andrzej Duda (insieme in foto), del titolo di professore, massimo riconoscimento accademico per lo stato polacco dopo il dottorato di ricerca e l’abilitazione. Ogni anno viene attribuito questo titolo alle personalità che si sono distinte nelle varie discipline di scienze e arti, dopo che una commissione ha valutato la carriera e i meriti acquisiti, nel caso di Agata Bienkowska prima come cantante e oggi come docente. Inoltre, evento piuttosto raro, è stata tra gli 80 nominati l’unica cittadina polacca che rappresentava una istituzione culturale straniera, in questo caso italiana. Al termine della cerimonia svoltasi nel palazzo del Belweder, il presidente Duda si è cordialmente intrattenuto con la docente del Conservatorio Rossini e i suoi accompagnatori.