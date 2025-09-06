La prosa fanese s’illumina di stelle. Pioggia di protagonisti sul palco

Sette spettacoli di ottima qualità e la grande novità della quarta data (il giovedì) sono il "timbro" della prossima stagione di prosa al Teatro della Fortuna. Una quarta replica decisa per dare possibilità ai fanesi, soprattutto ai giovani, di venire a teatro. Nonostante le note difficoltà finanziarie in cui si dibatte la Fondazione Teatro, in tutti gli intervenuti è emersa la fiducia che la città, soci Bcc e Fondazione Carifano in primis, saprà dare nuova linfa al Teatro della Fortuna. Lo dimostra pure il fatto dell’aumento del 10% degli abbonamenti (1.198) registrato nella scorsa stagione. Il cartellone: 16–19 ottobre 2025 "Iliade. Il gioco degli Dei", di Francesco Niccolini, ispirato all’Iliade, con interpreti principali Alessio Boni, Antonella Attili, Marcello Prayer, Silvia Lorenzo, Francesco Meoni, Francesco Bonomo, regia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer; 6–9 novembre 2025 "Macbeth" di William Shakespeare con Daniele Pecci, Laura Marinoni, Silvia Lorenzo, Luciano Roman, Edoardo Frullini, regia di Daniele Pecci; 4–7 dicembre 2025 "Bollicine" di Max Giusti e Giuliano Rinaldi, interpretato e diretto da Max Giusti; 26 febbraio–1 marzo 2026 "Gente di facili costumi" di Nino Marino e Nino Manfredi, con Flavio Insinna, Giulia Fiume, regia di Luca Manfredi; 9–12 aprile 2026 "Vivaldiana", coreografie di Mauro Astolfi con i danzatori Anita Bonavida, Maria Cossu, Filippo Arlenghi, Lorenzo Beneventano, Giuliana Mele, Martina Staltari, Miriam Raffone, Roberto Pontieri, Alessandro Piergentili, musiche di Antonio Vivaldi; 23–26 aprile 2026 "La sorella migliore" di Filippo Gili con Vanessa Scalera, Daniela Marra, Giovanni Anzaldo, Giorgio Colangeli, regia di Francesco Frangipane; 28–31 maggio 2026 "Il padre" con Giorgio Colangeli, Francesca Ciocchetti e la Compagnia stabile del Teatro della Fortuna, regia di Giacomo Tarsi: èi una produzione per la prima volta della Fondazione Teatro della Fortuna.

Silvano Clappis