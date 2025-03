La ’purassa’ tenta di arrivare fino a Bruxelles: "Serve un marchio europeo per i mercati nazionali"

La "purassa" in dialetto, cioè la vongola in italiano, cioè la "chamalea gallina" nel linguaggio scientifico, si appresta a diventare un marchio europeo IGP almeno per quanto riguarda il prodotto pescato negli specchi acquei del nord delle Marche e della vicina Romagna. È un obiettivo che si è posto proprio l’associazione promotrice del marchio IGP "Purassa", appunto, che raggruppa attualmente un’ottantina delle 92 imprese di pesca delle vongola, con lo scopo di identificare un tipo di vongola che ha dei requisiti diversi e migliori rispetto al resto della specie.

"Abbiamo scoperto ormai da tempo – dice il presidente dell’associazione Tonino Giardini – che questo tipo di vongola riesce a stare sul banco qualche giorno in più rispetto alle altre, grazie al suo particolare metabolismo e per questo è particolarmente richiesta dal mercato". La ricerca svolta dalla Facoltà di Biologia dell’Università di Urbino sembra andare in questa direzione e l’identificazione della "Purassa" rappresenterebbe una grossa opportunità per i grossisti della zona, di Ancona, Fano, Cattolica e Riccione che, in pratica, commercializzano il 70% delle vongole in Italia. Un mercato, dunque, che ha bisogno di un marchio identificativo per andare sui mercati nazionali e internazionali per presentare un prodotto di qualità che caratterizza il nostro territorio.

A tal fine martedì 18 marzo alle 16 nella sala riunioni della New-Copromo in via Biancalana, al porto di Fano, è prevista una riunione pubblica nel corso della quale verrà presentata la domanda di registrazione e l’iter che dovrà seguire fino a Bruxelles. "Intendiamo presentare ai sindaci dei territorio, alle associazioni economiche di categoria, ai commercianti e ai consumatori – continua Tonino Giardini – questa nostra richiesta di marchio UE che ha trovato l’adesione piena e convinta da parte della Regione Marche e del Ministero dell’Agricoltura, i quali hanno già espresso il loro parere favorevole".

Alla riunione interverranno i funzionari sia del Ministero che della Regione Marche ed anche lo staff della Facoltà di Economia dell’Università di Urbino che ha collaborato con l’associazione "Purassa", guidato dai docenti Fabio Musso ed Elena Viganò e dalla dottoressa Roberta Borgognoni. Il bollino blu IGP europeo potrebbe dunque presto comparire sulle vongole pescate in Adriatico e diventare un prodotto di qualità riconosciuto a vantaggio di tutta la filiera.

