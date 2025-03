La "Purassa" verso l’Europa

Oggi alle 16 nella sala riunioni della New-Copromo, in via Pilo Biancalana 8 (area cantieri portuali), riunione tecnica per la certificazione europea della vongola nostrana "Chamelea gallina" che si pesca negli areali di mare costieri tra il nord delle Marche e la Romagna. L’associazione per il marchio Igp "Purassa" punta a ottenere il riconoscimento europeo per questo tipo di vongola che proprio nelle zone antistanti Fano ha determinate caratteristiche che la rendono unica. L’associazione per il marchio "Purassa" ha già ottenuto i pareri favorevoli del Ministero per le Politiche agricole e della Regione, ed ora sta espletando i passaggi procedurali per arrivare, entro l’anno, al riconoscimento della "vongola doc".