"La Regione promette soldi. Ma nel 2027"

FANO"Un bilancio vuoto e privo di progettualità", con "investimenti previsti nel 2027, cioè oltre la scadenza del mandato". Sono queste le tare del bilancio regionale secondo la consigliera Marta Ruggeri (foto), capogruppo 5 Stelle, che analizza le varie voci da un punto di vista fanese. Rispetto agli investimenti ’tardivi’ "posso citare – spiega – il cofinanziamento di 3 milioni al Comune di Fano per la ristrutturazione della biblioteca Federiciana. Si conferma il continuo slittamento dei cronoprogrammi di spesa che l’opposizione ha già denunciato in sede di assestamento di bilancio". Per quanto riguarda "gli investimenti su Fano, ricordo che un anno fa, in occasione dell’approvazione del bilancio 2024-2026, l’Assemblea legislativa ha approvato un ordine del giorno a prima firma dell’allora consigliere regionale Luca Serfilippi, oggi sindaco di Fano, sottoscritto anche dal presidente Acquaroli, in cui si impegnava il presidente e la giunta a prevedere le risorse per appaltare i lavori del blocco B dell’ospedale di Fano non oltre il 2025, a dare attuazione alla progettazione dell’hospice pediatrico a Fano, e a finanziare in parte sia la progettazione che la realizzazione di un Palasport di almeno 3mila posti, sempre a Fano, inserendo 200mila euro nel 2024 per la progettazione, e almeno 2 milioni (uno nel 2025 e uno nel 2026) per la realizzazione di detto impianto. Tutti impegni di spesa disattesi. Si fa presto ad approvare ordini del giorno funzionali a supportare la campagna elettorale di un candidato sindaco della propria parte politica; un po’ più complesso è mantenere poi le promesse".