La rimpatriata della classe ’49: "Ci incontriamo ogni cinque anni. Arrivederci per i prossimi 80"

Bella rimpatriata per un gruppo di vivaci 75enni di Marotta e Mondolfo, ritrovatisi per la messa nella chiesa parrocchiale di Marotta e poi trasferitisi tutti insieme al ristorante ‘Stella Maris’ di Torrette per un gustoso appuntamento conviviale. L’appuntamento, battezzato ‘Amarcord 1949’, in riferimento all’anno di nascita dei partecipanti, è scivolato via tra ricordi di esperienze trascorse insieme e progetti per il futuro e si è chiuso con una torta ad hoc e qualche ballo. "E’ la quinta volta che ci incontriamo, sempre a distanza di cinque anni – hanno raccontato – e l’arrivederci è per il 2029, quando avremo tutti 80 anni".