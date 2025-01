La rivista ’Vitruvius’ verrà presentata nella sede dell’Ara Pacis

Sarà a Roma, nella prestigiosa sede dell’Ara Pacis, che verrà presentata la rivista scientifica "Vitruvius" curata dal Centro studi vitruviani di Fano e pubblicata dall’editore L’Erma di Bretschneider. Al momento si tratta solo di una indiscrezione, ma il presidente del Centro studi Dino Zacchilli sta lavorando perché l’evento possa svolgersi nei primi mesi di quest’anno. L’obiettivo è quello di dare una maggiore risonanza a livello nazionale e internazionale ad una rivista annuale – sono usciti già i primi tre numeri (2022-2024) – che pubblica saggi relativi a tutto ciò che riguarda l’architetto romano Marco Vitruvio Pollione e in particolare alla sua opera il De Architectura, che è l’unico trattato completo di architettura romana giunto per intero fino a noi e che ha influenzato il modo di costruire nel corso dei secoli. La presentazione della rivista "Vitruvius" nella capitale sancirebbe una dimensione di alto livello del centro studi fanese che si sta guadagnando attestazioni di stima per essere uno dei diffusori della cultura classica. Non a caso la rivista scientifica diretta da Oscar Mei, che rappresenta oggi il fiore all’occhiello fra le varie iniziative messe in atto, ha un comitato editoriale e un comitato scientifico composto da studiosi di varie nazionalità e pubblica saggi non solo in italiano ma anche in altre lingue.