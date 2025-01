La sanità di domani. Laurearsi in Medicina?: "Si potrà anche a Fano"

di Anna MarchettiA Fano si potrà conseguire la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. Il nuovo corso di laurea magistrale della Link Campus University di Roma potrebbe partire già dal prossimo anno accademico 2025-2026. La Link University, ateneo privato con sedi a Roma, Napoli e Città di Castello, ha infatti deciso di ampliare la propria offerta formativa ed ha individuato tre città delle Marche come sedi per istituire i nuovi corsi di studio universitari: la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a Fano ed Ascoli Piceno, la laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria a Macerata.

Il percorso di avvio dei due corsi di studio, arrivato a una fase avanzata, affronterà un’altra tappa fondamentale all’inizio della prossima settimana. Infatti, alle 12 di lunedì mattina è stato organizzato dalla Link University un incontro con tutte le parti sociali chiamate a esprimersi su tale progetto. Sono state invitate le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, tra i quali quello dei medici e odontoiatri, la Confindustria, la Camera di Commercio e ovviamente i sindaci delle tre città interessate (Fano, Ascoli Piceno, Macerata).

"E’ una grande opportunità per Fano e per le altre due città delle Marche e spero che sia colta da coloro che lunedì sono chiamati a esprimere il proprio parere", commenta il parlamentare della Lega Mirco Carloni (presidente della Commissione Agricoltura alla Camera) che ha lavorato affinché si arrivasse all’investimento su Fano.

"Occorre tenere presente – prosegue il presidente Carloni – che dal prossimo anno accademico, grazie alla saggia e lungimirante scelta del Governo e del Parlamento italiano, per la prima volta sarà possibile frequentare le facoltà di Medicina senza il numero chiuso. Il paradosso è che chi contesta tale scelta, e insiste sul numero chiuso, non ha fornito soluzioni alla carenza strutturale di medici laureati, non ha dato alcuna risposta all’ipocrisia di pagare gettonisti in pensione negli ospedali e di far arrivare da Paesi terzi medici abilitati da altri sistemi sanitari. Noi invece siamo stati da subito favorevoli all’eliminazione del numero chiuso e a dare al sistema sanitario la possibilità di salvarsi".

Per Carloni l’opportunità della Link University offerta al territorio marchigiano avrà ancor maggior valore proprio perché i corsi di laurea magistrale partiranno dal prossimo anno accademico (2025-2026): "Lo stesso in cui per la prima volta si potrà fare Medicina senza numero chiuso". E ancora Carloni: "Il nuovo corso di laurea a Fano potrebbe anche far nascere una collaborazione con l’ospedale e i suoi professionisti". Dopo il confronto con le parti sociali, potrà partire da parte della Link University la ricerca su Fano del luogo adatto ad accogliere il corso di laurea. Si consideri che una volta a regime l’università pensa di avere circa 1000 studenti (100 all’anno per sei anni) che, da giugno a settembre staranno a Fano, con importanti risvolti anche dal punto di vista economico. "La facoltà di Medicina e Chirurgia sarebbe una scelta cittadina di grande prestigio e la presenza di studenti e professori avrebbe risvolti positivi per tutta la città" conclude Carloni.