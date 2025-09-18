"La sanità pubblica non sia un lusso per pochi"

Attivare distretti rurali innovativi che uniscano imprese agricole, artigiane e operatori turistici; sostegno agli eventi culturali e artistici, turismo esperienziale e tradizioni, e una strategia forte per consolidare il brand Marche. Sono alcune delle proposte emerse dalla presentazione della lista civica Progetto Marche Vive, a sostegno di Matteo Ricci, tenutasi martedì sera a San Lorenzo in Campo. Presenti all’evento tutti i candidati della lista provinciale ad eccezione di Etien Lucarelli: Valeria Bartocci, che giocava in casa, in quanto consigliere comunale di minoranza di San Lorenzo; Andrea Sartori; Heidi Morotti; Agostino Vastante; Brenno Trufelli; e Barabara Cottini. Con loro anche Michele Caporossi, manager, ex direttore generale dell’ospedale di Torrette, e Paola Cassarani presidente nazionale veterinari liberi professionisti, entrambi candidati nel collegio di Ancona per la stessa lista.

Bartocci, avvocato, che ha ricoperto diversi incarichi nel Comune di San Lorenzo, maturando una profonda conoscenza del territorio e coltivando un forte impegno nel mondo del volontariato, ha detto: "Ho deciso di candidarmi per mettere esperienza e competenze al servizio dei cittadini e ho scelto la lista civica ‘Progetto Marche Vive’, perché ha una visione di governo molto chiara su tutti i temi: la sanità, i servizi, il turismo, la valorizzazione delle aree interne, le politiche giovanili e il sostegno alle imprese devono tornare al centro dell’agenda politica". In ambito sanitario è intervenuto Caporossi: "La sanità pubblica non può essere un lusso per pochi. È indispensabile creare un’unità di crisi regionale che coinvolga ospedali, sindacati e tutti i corpi intermedi per armonizzare domanda e offerta dei servizi, con l’ausilio di tecnologie innovative che permettano di definire chi fa cosa e migliorare efficienza e qualità delle cure".

Sandro Franceschetti