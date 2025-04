La scomparsa dei consacrati. Sempre meno case religiose in città

di Anna Marchetti

Sempre meno gli istituti cittadini di vita consacrata, un lento ma inesorabile ‘declino’ causato sia dall’elevata età dei religiosi sia dalla crisi delle vocazioni. Se era già noto l’addio dei frati Cappuccini di San Paterniano, di pochi giorni fa è la notizia che le Carmelitane Scalze se ne andranno da Sant’Andrea in Villis, dove erano rimaste in 9, molte anziane e bisognose di assistenza. "E’ una tendenza generalizzata per cui le case religiose – commenta il vescovo Andrea Andreozzi – accusano l’avanzamento dell’età e una difficoltà nel cambio generazionale. Da ciò nasce l’esigenza degli accorpamenti e la creazione di comunità più numerose, dove sia più semplice prendersi cura gli uni degli altri. Non credo che Fano sia particolarmente colpita rispetto ad altre città e diocesi".

Nelle colline di Sant’Andrea in Villis le monache si erano trasferite nel 2000 dopo aver lasciato il monastero di via Gabrielli, ormai in pieno contesto urbano e quindi non più adatto al clima di pace e silenzio che contraddistingue il loro Ordine. La presenza delle Carmelitane Scalze a Fano risale al 1632, come conferma il priore della Confraternita del Suffragio, Carlino Bertini. Nel 1890 costruirono il monastero di Santa Teresa poi ceduto per realizzarne un altro sulle colline di Fano. Anche se non si sa in quali tempi, è certo che le monache lasceranno il presidio di Sant’Andrea in Villis. "Un trasferimento – commenta la priora madre Damiana – non si progetta da un giorno all’altro".

"Non ce ne andiamo a cuor leggero – aggiunge la priora – ma dobbiamo fare i conti con la realtà: le vocazioni non ci sono e sono cambiati i valori dei giovani e delle famiglie, lo si vede in ogni aspetto della vita". "Sono scelte importanti che vanno rispettate – aggiunge monsignor Andreozzi –: come vescovo ringrazio le monache per il ruolo che hanno avuto in questa comunità". Incerto il destino del monastero, non si esclude che possa essere venduto.

Ad andarsene da Fano saranno anche i frati Cappuccini di San Paterniano. La comunicazione risale ad agosto dello scorso anno ma al momento i frati sono ancora in città dove rimarranno fino al 2026. "Con loro – assicura il vescovo – c’è un confronto aperto per trovare la soluzione più adatta per continuare a garantire il funzionamento sia dell’Opera Padre Pio sia della basilica di San Paterniano". La basilica e parte del convento sono di proprietà della Diocesi, per questo la chiesa rimarrà aperta e vi si continuerà a officiare le funzioni religiose.

Per quanto riguarda le attività educative ancora gestite da religiose, tra le tante che erano presenti nella città, resiste la scuola dell’infanzia di San Marco delle suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino. Altre realtà – come le suore della congregazione delle Maestre Pie Venerini che tra Fano (istituto Santa Rita al porto, via Nolfi, via Malvezzi) Calcinelli, Marotta e Fossombrone gestivano diversi istituti di educazione – oggi di fatto non ci sono più. Come non esistono più la scuola dell’infanzia Zavarise e l’istituto per gli orfani del Cante di Montevecchio di cui si occupavano le suore della Sacra Famiglia di Spoleto. Tra le prime ad andarsene intorno agli anni ‘80 sono state le Ancelle della Carità di Brescia che gestivano l’ospedale Santa Croce. Da qualche anno non ci sono più neppure le suore della Buona Novella che si occupavano di episcopio e casa del clero.