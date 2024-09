La scuola è più leggera. Monte Porzio taglia i costi

di Sandro Franceschetti

Ha dimezzato la quota fissa della mensa, garantendo un risparmio alle famiglie di 16 euro al mese e ha ridotto del 25% il costo del trasporto, che corrisponde ad altri 10 euro per ogni mensilità. Per un totale di 26 euro. E’ una bella sforbiciata quella decisa dal sindaco di Monte Porzio Marco Moscatelli e dalla sua amministrazione sulle tariffe dei servizi scolastici. "Lo avevamo promesso in campagna elettorale e lo abbiamo messo in pratica", puntualizza il primo cittadino, che passa all’analisi dettagliata delle cifre: "La mensa della scuola dell’infanzia fino a giugno aveva una quota fissa di 36 euro e noi per l’anno appena iniziato l’abbiamo portata a 18, mantenendo uguale la quota pasto, che è di 5 euro e 90 centesimi. Contestualmente abbiamo introdotto la mensa anche per la primaria, che ha due rientri alla settimana. In questo caso la quota fissa è di 10 euro al mese".

Per quanto riguarda il trasporto Moscatelli precisa: "Per tutti gli alunni, da quelli dell’infanzia a quelli della secondaria di primo grado, abbiamo ridotto la tariffa mensile dai 40 euro dell’anno corso ai 30 attuali. Inoltre, stiamo predisponendo agevolazioni in base alle fasce Isee che entreranno in vigore dal 2025-2026. E sconti commisurati alla situazione economica delle famiglie verranno introdotti, sempre dal 25-26 anche sulla quota pasto della mensa".

Quello dei servizi scolastici non è il solo ambito in cui verranno applicate delle riduzioni: "Con l’assestamento di bilancio, previsto per fine ottobre – conferma il sindaco -, andremo a determinare agevolazioni sulla tassa sui rifiuti per alcune categorie, a partire dalle attività produttive e commerciali ubicate nei centri storici del capoluogo e della frazione di Castelvecchio e dai nuclei familiari alle prese con difficoltà economiche. E a proposito di rifiuti, anche se questo non incide direttamente sulle tasche dei cittadini, sono contento di annunciare che abbiamo stretto un accordo con l’ente gestore Aset per il raddoppio degli svuotamenti nelle isole ecologiche più utilizzate e per l’installazione, già effettuata, di telecamere di sorveglianza nelle isole stesse, per individuare i responsabili degli scarichi abusivi e dei conferimenti irregolari".

Tornando al mondo della scuola, il sindaco Moscatelli sottolinea "l’avvenuta installazione di distributori d’acqua in tutti i plessi e l’imminente consegna a ogni alunno di una borraccia personalizzata con il proprio nome".